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«Ливерпуль» обсуждает с агентом Салаха новый контракт

вчера, 18:07

По данным журналиста Бена Джейкобса, несмотря на слова Мохамеда Салаха по поводу нового контракта с «Ливерпулем», клуб контактирует с его агентом Рами Аббасом, и переговоры, как предполагается, идут в позитивном русле.

Салах – самый высокооплачиваемый игрок «Ливерпуля», и, учитывая его зарплату и возраст, решение о продлении вряд ли будет быстрым.

Подчеркивается, что нового официального предложения футболисту от клубов Саудовской Аравии пока не поступало. Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало, который хорошо знает египтянина, ждет подходящего момента для трансфера, если такая возможность представится.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:19
однозначно надо продлевать контракт!
Мо стал играть в более интеллектуальный футбол, при этом находится в прекрасной физической форме для своего возраста
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:46
да ничего толкового в арабской лиге нет и не будет,кроме больших денег. Для популяризации им надо забашлять огромную сумму бабла,что бы перейти в УЕФА. ПОСЛЕ ЭТОГО,ХОТЬ КАК ТО ИХ ЧЕМПИОНАТ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ Футболистов. Много денег это конечно хорошо,но и в ведущих клубахзарплаты приличные,как говорится на хлеб и соль хватает.
112910415
112910415
вчера в 19:14
диалог не будет простым
YNWA
YNWA
вчера в 18:27
Салах надо сохранить в команде!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:21
Наконец то начали обсуждать,а то Салах мог бы и уйти.
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