«Ливерпуль» обсуждает с агентом Салаха новый контракт

По данным журналиста Бена Джейкобса, несмотря на слова Мохамеда Салаха по поводу нового контракта с «Ливерпулем», клуб контактирует с его агентом Рами Аббасом, и переговоры, как предполагается, идут в позитивном русле.
Салах – самый высокооплачиваемый игрок «Ливерпуля», и, учитывая его зарплату и возраст, решение о продлении вряд ли будет быстрым.
Подчеркивается, что нового официального предложения футболисту от клубов Саудовской Аравии пока не поступало. Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало, который хорошо знает египтянина, ждет подходящего момента для трансфера, если такая возможность представится.
Мо стал играть в более интеллектуальный футбол, при этом находится в прекрасной физической форме для своего возраста
Мо стал играть в более интеллектуальный футбол, при этом находится в прекрасной физической форме для своего возраста