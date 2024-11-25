«Ливерпуль» обсуждает с агентом Салаха новый контракт

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вчера, 18:07

По данным журналиста Бена Джейкобса, несмотря на слова по поводу нового контракта с «Ливерпулем», клуб контактирует с его агентом Рами Аббасом, и переговоры, как предполагается, идут в позитивном русле.

Салах – самый высокооплачиваемый игрок «Ливерпуля», и, учитывая его зарплату и возраст, решение о продлении вряд ли будет быстрым.

Подчеркивается, что нового официального предложения футболисту от клубов Саудовской Аравии пока не поступало. Спортивный директор саудовской лиги Майкл Эменало, который хорошо знает египтянина, ждет подходящего момента для трансфера, если такая возможность представится.