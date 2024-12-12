Дубль Хёйлунда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Викторией Пльзень»

«Виктория Пльзень» проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче общего этапа Лиги Европы.
На 48-й минуте Матей Выдра вывел «Викторию» вперёд. На 62-й минуте Расмус Хёйлунд сравнял счёт. На 88-й минуте Хёйлунд принёс победу «Манчестер Юнайтед».
«Виктория Пльзень» идёт на 15-м месте (9 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место (12 очков).
Опять эти спонтанные решения,на авось,каждый свою линию гнёт!
Особенно смешно было в добавленное время,когда на контратаке
надо было всего лишь отдать пас партнёру,нет не дождётесь,упрётся в мяч до падения или отнимут! Фернандышу
надо отдать должное,второй гол,пас красава,чётко разобрался в ситуации! Вообщем какой то английский клуб мимо проезжал и с испугу выиграл у местной команды...!!!
Опять эти спонтанные решения,на авось,каждый свою линию гнёт!
Особенно смешно было в добавленное время,когда на контратаке
надо было всего лишь отдать пас партнёру,нет не дождётесь,упрётся в мяч до падения или отнимут! Фернандышу
надо отдать должное,второй гол,пас красава,чётко разобрался в ситуации! Вообщем какой то английский клуб мимо проезжал и с испугу выиграл у местной команды...!!!