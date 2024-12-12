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Дубль Хёйлунда принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Викторией Пльзень»

вчера, 22:38
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Виктория Пльзень» проиграла «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче общего этапа Лиги Европы.

На 48-й минуте Матей Выдра вывел «Викторию» вперёд. На 62-й минуте Расмус Хёйлунд сравнял счёт. На 88-й минуте Хёйлунд принёс победу «Манчестер Юнайтед».

«Виктория Пльзень» идёт на 15-м месте (9 очков), «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место (12 очков).

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:48
Творчество всегда оставляет простор для додумок!!!
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:41
...а это кто справо - Эрлинг...?!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Увидим в воскресенье. Фурора не будет, уже обыгрывал Пепа, но не с этим составом, Пеп сама себя любит переигрывать или это Тен хаг заскочил на огонёк, со стажировкой
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:20
...Я даже боюсь счёт загадать, сказать почему?! Если Ман Сити выиграет, это будет победа в Дерби,принципиальная, но не неожиданная,состав то по сильнее будет! А если выиграет МЮ,
для нового тренера это будет фурор, опять таки Дерби, но тогда
и Ман Сити можно будет обозвать, чем то не очень хорошим,ну скажем гиблым...!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
В воскресенье будет весело. Битва двух Треблов, завоёванных в разное время
shur
shur
вчера в 23:00
...ребятушки! А всё таки весёлая команда МЮ! Анана мастер голевого паса,изумительно отдал,правда не своему,но красиво!
Опять эти спонтанные решения,на авось,каждый свою линию гнёт!
Особенно смешно было в добавленное время,когда на контратаке
надо было всего лишь отдать пас партнёру,нет не дождётесь,упрётся в мяч до падения или отнимут! Фернандышу
надо отдать должное,второй гол,пас красава,чётко разобрался в ситуации! Вообщем какой то английский клуб мимо проезжал и с испугу выиграл у местной команды...!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:56, ред.
Сойку- Пересмешницу выпустили не до смеха стало
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:55
Комментатор недавно только вступил на скользкий путь футбольного эксперта, знаний недостаточно.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:54
Плюс сложим это по Числам Фибоначчи
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:53
Только Выдра, но не Сойка! Не надо было млекопитающее на птичку менять!
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:51
Теперь мне все это мне спать не даст))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
11 барабанные палочки умножим на 2 Futurista, спасибо ему, получаем два барабанщика, когда выдра забил , 42 Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:48
Оу да вы тоже эксперт в этом деле!))
Тогда должны были заметить, что Выдра= 5 букв, "в"- третья буква алфавита, "а";- первая буква....остальные не помню)))
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:48
...или там, а всё таки оставим Антони в команде МЮ, решала
нашёлся...!!!
Futurista
Futurista ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:46
Выдра забил на 48 мин....8/4=2 )...
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:45
И ты написал комментарий в 22:42. Чё это значит не знаю, сам посчитай))
С победой!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:44
Комментатор все время так нахваливал Антони, вот умора)))) даже когда тот просто бьёт по воробьям, комментатор говорит: "ну тут не за что винить Антони" или "может его оставить в команде?")))))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:42, ред.
Немного нумерологии 12.12.20(24 это 12+12) Счёт на табло 1-2, плюс на поле игрок Сойка вышел с 12-м номером, но не помог команде
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
"Гол Выдры не помог Виктории выдрать МЮ"...классный же заголовок?)...
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