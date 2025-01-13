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«Барселона» разгромила «Реал» и завоевала Суперкубок Испании

сегодня, 00:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» крупно обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании (5:2).

На 5-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль. На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 56-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Реал» Мадрид
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Все комментарии
3wcu7tc68ag4
3wcu7tc68ag4
сегодня в 18:13
Разочарование и досада от крупных поражении говорит в тебе.
А теперь представь, что кто нибудь из Реала скажет, да какая разница, что мы постоянно получаем от Барсы позорные разгромы, ведь это ничего не значит, мы всё равно лучший клуб за всю историю.
Как думаешь его загнобят или скажут, что он герой?
Думаю за бредовый пафос его "заживо изживут" из Реала, ведь это Эль-Класико, где даже минимально поражение воспринимают близко к сердцу.
В таких случаях проигравшим лучше промолчать и не делать подобных заявлении.
R. Carlos
R. Carlos ответ jwkhnyfhs4sh (раскрыть)
сегодня в 17:04
Да мне всё равно 04 и 2 5 и ли че там ещё
Я знаю что Реал лучший клуб за всю историю футбола и проигрыш в 1 м матче НИ ЧЕ ГО НЕ ЗНА ЧИТ
jwkhnyfhs4sh
jwkhnyfhs4sh ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 16:23, ред.
Какой такой постоянно?
Статистику Эль-Класико посмотри для начала, а по разгромам в 21 веке Барса просто разрывает Реал в клочья.
Как тебе последние 0:4 и 2:5?
И это за последние 3 месяца.
Это хорошо, что Реал в последнее время тоже выигрывает у Барсы, а то постоянные разгромы Реала от Барсы сделали бы будничными эти встречи.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 15:10
9-2
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 14:15
Ещё до начала было понятно, что Барса заберёт Супер Кубок
112910415
112910415
сегодня в 13:05
добрая традиция, однако !
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:44, ред.
Флик заберет Примеру и ЛЧ!
Vea
Vea ответ Expert soccer (раскрыть)
сегодня в 12:34
10-2 в пользу Барсы?
Karkaz
Karkaz
сегодня в 12:27
В который раз уже переехали барселонцы сливочных! С победой, лучший в истории клуб Испании!
bars098
bars098
сегодня в 11:49
Поздравляю Барсу! Это было круто. Жаль, что было удаление, иначе Барса атакавала весь матч. Просто кайфую от из игры, все время в атаке, и не важно выигрывают они 5:0 или 10:0.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:19, ред.
В чём угодно можно сомневаться, но только не в том, что "Барселона" вчера радовалась не столько завоеванию трофея, сколько убедительной победе над извечным соперником.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:19
Имеют мадридцев, как хотят. По традиции, так сказать 😀😃😄
lotsman
lotsman
сегодня в 09:47
Это был праздник для болельщиков.
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 09:33
Я все понял и сказал что спорить не собираюсь
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:27
Сегодня праздник на вашей улице!
А завтра....?)
Кто за Барсу - с победой!
Заслуженно.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 09:14
Был бы Трент в защите у Реала, счет был бы другой
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 08:55
Не в оправдание разгрому от Барселоны - но я вообще не считаю такие турниры как суперкубки национальние или уефа или финалиссима или кубок конфедераций турнирами которыми можно гордиться
Да и клубный ЧМ тоже
Неприятное поражение
Но с другой стороны - если Реал будет постоянно выигрывать в эль классико - разве мы будем так ждать с нетерпением это противостояние ??
Karshyga Z. Kozhakhmet
Karshyga Z. Kozhakhmet ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:52
Боже! 63 год... Ты еще какие-нибудь события 63 года до нашей эры вспомни что происходили на землях нынешних Каталонии и Мадрида
Barcelona
Barcelona
сегодня в 07:28
Где Барса там победы и трофеи! С победой сине-гранатовый!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:46
45+10 - позабавило...
kse5m74hn933
kse5m74hn933
сегодня в 06:42
Отличная игра от Барсы, вчера она была сильнее
Amiralla
Amiralla
сегодня в 06:28
Bravissimo Barca!!!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 05:43
В последнее время Барселона прямо кошмарит Реал
Comentarios
Comentarios
сегодня в 04:58
Сливают что ли Анчи
112910415
112910415
сегодня в 04:48
состоялся блестящий матч !
и блистала одна Барселона !
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 04:33
Надо ж когда то и Барсе быть первой ...
ABir
ABir
сегодня в 03:16
При просмотре матча даже после четвертого пропущенного гола не покидало чувство, что футболисты Реала приехали для участия в шоу под названием «Розыгрыш Суперкубка Испании», похожего на выбор лучшего футболиста года, где победитель заранее определен, и это королевский клуб по причине своего происхождения. Им казалось, что шоу скоро подойдет к концу и недоразумение на табло будет исправлено организаторами согласно ранее написанному сценарию. А футболисты Барселоны, не считались фаворитами в этом матче, приехали сражаться и умирать за трофей. Результат на табло, Суперкубок у Барселоны, а у сливочных и без того много трофеев, одним больше, одним меньше.
протон
протон ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 02:16
Игрок, который окончит судьбой травматолога из карнавальной страны. Голову если не включит. Кстати, у черепахи хотя бы родители есть. любящие, звонкие. Но, видать, направили в правильно русло. Но этотт? Кстати они в обнимку с ним
Bobon
Bobon ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:11
Он просто надоел уже всем. Эта тема расизма - просто бред. Он родом из Бразилии, там особо расизма нет. В Испании расистов тоже не так много. Может, ему кто-то говорит раскручивать эту тему, может он на этом как-то зарабатывает. Сложно сказать. В Реале немало смуглых. И в Ла Лиге тоже. Но проблемы только у него одного. Вот это всех и бесит
Дядя Ваня на диване
Дядя Ваня на диване
сегодня в 01:55
Шикарная Барселона 🔥! Главная интрига теперь, смогут ли победить Лас-Пальмас и Леганес…
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