«Барселона» разгромила «Реал» и завоевала Суперкубок Испании

1736716151

сегодня, 00:09

«Барселона» крупно обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании (5:2).

На 5-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль. На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 56-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира.