«Барселона» разгромила «Реал» и завоевала Суперкубок Испании

«Барселона» крупно обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании (5:2).
На 5-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль. На 36-й минуте Роберт Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 56-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.
«Барселона» в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. Каталонский клуб остается рекордсменом турнира.
Удивительно, но все паблики Реала уже третий месяц кричат - ну не надо Тчуамени ставить в центр обороны при живом профильном защитнике Асенсио.
Тчу отличный разрушитель, но далек от идеалов игры на линии и в штрафной.
У Реала играл только Мбаппе. Считаю, его лучший матч в сезоне.
В остальном - полный провал тренера. Рюдигеру было поручено играть персонально по Левандовски. Зачем??? Он уже много лет никого на рывке не может убрать, это нап-замыкатель. Но который умеет отдать пас под давлением. Так и получилось - в свободную зону.
Анчи, болельщики никогда не забудут твой великий вклад в историю клуба. Ты гениальный тренер.
Но пора. Это позор. Снова.
Удивительно, но все паблики Реала уже третий месяц кричат - ну не надо Тчуамени ставить в центр обороны при живом профильном защитнике Асенсио.
Тчу отличный разрушитель, но далек от идеалов игры на линии и в штрафной.
У Реала играл только Мбаппе. Считаю, его лучший матч в сезоне.
В остальном - полный провал тренера. Рюдигеру было поручено играть персонально по Левандовски. Зачем??? Он уже много лет никого на рывке не может убрать, это нап-замыкатель. Но который умеет отдать пас под давлением. Так и получилось - в свободную зону.
Анчи, болельщики никогда не забудут твой великий вклад в историю клуба. Ты гениальный тренер.
Но пора. Это позор. Снова.
Каталонцы провели просто великолепный матч и заслуженно забирают Суперкубок Испании. Это очень важно для молодых игроков, выигрывать трофеи, тем более с самым принципиальным соперником) что может быть лучше?
Мне было интересно, как они будут играть в меньшинстве, проявят ли характер) очень грамотно сыграли. Рад, что слхранили разгромный счет, они его заслужили своей самоотдачей в этом матче.
Войцех испортил второй тайм, зачем надо было так глупо удаляться?? Потом к этому добавился еще и ляп Пеньи.. такой опытный вратарь не должен допускать такие ошибки, надеюсь игровая практика пойдёт ему на пользу)
Вся команда была великолепна, не хочется кого то сегодня выделять)
Из стана сливочных хочу отметить Мбаппе. Килиан единственный, кто не провалился в этом матче, забил гол, создавал остроту впереди. Однозначно может занести это противостояние себе в копилку.
Худшим наверное был Винисиус, его сегодня полностью выключили из игры, поэтому Анчи и снял с игры, кстати очень удивил этим решением.
Второй разгром подряд от Флика) ну что же, пусть продолжает в том же духе! Удачи ему в этом деле)
Каталонцы провели просто великолепный матч и заслуженно забирают Суперкубок Испании. Это очень важно для молодых игроков, выигрывать трофеи, тем более с самым принципиальным соперником) что может быть лучше?
Мне было интересно, как они будут играть в меньшинстве, проявят ли характер) очень грамотно сыграли. Рад, что слхранили разгромный счет, они его заслужили своей самоотдачей в этом матче.
Войцех испортил второй тайм, зачем надо было так глупо удаляться?? Потом к этому добавился еще и ляп Пеньи.. такой опытный вратарь не должен допускать такие ошибки, надеюсь игровая практика пойдёт ему на пользу)
Вся команда была великолепна, не хочется кого то сегодня выделять)
Из стана сливочных хочу отметить Мбаппе. Килиан единственный, кто не провалился в этом матче, забил гол, создавал остроту впереди. Однозначно может занести это противостояние себе в копилку.
Худшим наверное был Винисиус, его сегодня полностью выключили из игры, поэтому Анчи и снял с игры, кстати очень удивил этим решением.
Второй разгром подряд от Флика) ну что же, пусть продолжает в том же духе! Удачи ему в этом деле)