Медведев: «Профессионалы не устают от побед»

Председатель правления «Зенита» дал комментарий касательно усиления состава команды.

Самая популярная версия глобальной перестройки «Зенита» зимой — игроки начали уставать друг от друга? Это из области фантазии. Профессионалы не устают от побед. У каждого могут быть личные обстоятельства, их нельзя не учитывать. Никакой глобальной перестройки — идёт надстройка над тем фундаментом, который был создан за время работы Семака и раньше.