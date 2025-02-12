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Медведев: «Профессионалы не устают от побед»

сегодня, 08:38

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий касательно усиления состава команды.

Самая популярная версия глобальной перестройки «Зенита» зимой — игроки начали уставать друг от друга? Это из области фантазии. Профессионалы не устают от побед. У каждого могут быть личные обстоятельства, их нельзя не учитывать. Никакой глобальной перестройки — идёт надстройка над тем фундаментом, который был создан за время работы Семака и раньше.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:38
Это он просто, всё таки немного подустал от побед...)
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:18, ред.
Нет, надо что то пафоснее)...сильно у тебя на покупателя картошки похож)...
c2r46tjcdatf
c2r46tjcdatf
сегодня в 09:45
Уж слишком переоцененные профессионалы в Зените.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:44
)
112910415
112910415
сегодня в 08:57
не устают, конечно !
просто малость утомляются ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:54, ред.
Готовый слоган - на все случаи жизни! ( Главное не забыть оттопырить большой палец вверх и многозначительно улыбаться) )
76zxnv9n2qrj
76zxnv9n2qrj
сегодня в 08:51
Профессионалы к ним просто привыкают
nfp24s4ehgtp
nfp24s4ehgtp
сегодня в 08:51
Очень верно все сказал.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:49
Сказал лишь бы что то сказать.... как всегда почти ни о чем.
Гость
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