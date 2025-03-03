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Неймар согласится на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

сегодня, 08:29

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар выразил готовность к определённым уступкам в вопросе заработной платы с целью возвращения в «Барселону».

Игрок согласен на существенное снижение зарплаты для перехода в состав каталонского клуба.

Данное решение существенно увеличивает шансы на трансфер, учитывая существующие финансовые ограничения «сине-гранатовых».

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 14:07
А Барселона в курсе о своем интересе к Неймару?
y8nbgeg46vpa
y8nbgeg46vpa
сегодня в 12:40
Разницу спонсоры просто из другого кармана заплатят, например за рекламу.
ehvw87xqabfw
ehvw87xqabfw
сегодня в 12:19, ред.
ALEX 1234

Это Сашенька все от того, потому как эти "специалисты" российский " футбол" футболом называют.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:58
Неймар в старосты понял что трофей важнее денег.
Благодаря Барселоны он выграл лигу чемпионов и стал звездой.
6j8j8vhwtumy
6j8j8vhwtumy
сегодня в 11:37
Здесь на форуме столько специалистов,вот только Российский футбол на дне!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:20, ред.
Зачем ему ЭТО надо ? Если эта информация не "утка", конечно. Вернулся в родные Пенаты, под сень бразильских берёзок, только - только начал играть - и удачно - и вот эта несуразная, на мой взгляд, информация. Несуразная потому, что владелец "Барселоны" никогда не захочет испортить атмосферу в родном клубе с приходом Неймара. Последний - мощный индивидуалист, будет выглядеть, как пятое колесо в телеге клуба. Телеге, хорошо смазанной каталонским оливковым маслом, в которой все спицы и втулки идеально подогнаны друг к другу. И в этот слаженный механизм кто - то хочет "пристроить" бразильца, внеся диссонанс и сумятицу. Не верю.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:30
Ну нравится парню Барселона. На всё готов лишь бы попасть туда.)
shur
shur ответ 45nkp3hkeh4e (раскрыть)
сегодня в 10:06
...понятно дело,карнавал есть, но нет момента присутствия на поле в Испании, в Европе,где публика особенная, признательная, но как это
уже в голове не укладывается, зачем....???!!!
45nkp3hkeh4e
45nkp3hkeh4e
сегодня в 09:50
Теперь он там и не нужен совсем, вечный больной
drug01
drug01
сегодня в 09:48
Неужели он захотел в настоящий футбол поиграть!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:33, ред.
Да уж... Долго он к этому шёл...

33 года... При самом оптимистичном раскладе, на года 2 его хватит. Он более универсален и креативен, нежели Левандовски и может оч.хорошо исполнять роль как форварда, так и подносчика снарядов - распасовщика. Пусть не на все 90 минут, но минут на 60-70 его должно в матче хватать..., ну а если Бразил будет выступать в качестве атакующего хава, то может даже и больше ( по времени ).

Однако вероятность такого союза очень мала. Флик точно встанет в позу..., если Уже не встал.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 09:26
агенты неймара набивают ему видно в какой-то сделке или контракте цену, дескать им барселона интересуется
shlomo
shlomo
сегодня в 09:16
Не нужен он Барсе от слова "совсем"... Лазарет будет безумно лучший в мире!
112910415
112910415
сегодня в 09:14
разошлись, как в море корабли !
искусственные попытки и потуги бессмысленны и вредны
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:11
Этот все прыгает с места на место
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 09:10
Вряд-ли он нужен
qvja6ee3er6t
qvja6ee3er6t
сегодня в 09:03
Если Барса подпишет сейчас карнавального бразильца - это будет ошибкой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:44
Пусть поднимает Сантос. У Барсы свой путь.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:40
Какая ему разница какая зарплата, главное что бы больничный исправно оплачивали.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:36
Сдаётся , что Неймар блефует...)))
69Haya96
69Haya96
сегодня в 08:36
Неймар Барсе не нужен сейчас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:35
Итак уже не знает, куда эти деньги девать...
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