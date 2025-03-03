Неймар согласится на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Бразильский форвард «Сантоса» Неймар выразил готовность к определённым уступкам в вопросе заработной платы с целью возвращения в «Барселону».
Игрок согласен на существенное снижение зарплаты для перехода в состав каталонского клуба.
Данное решение существенно увеличивает шансы на трансфер, учитывая существующие финансовые ограничения «сине-гранатовых».
33 года... При самом оптимистичном раскладе, на года 2 его хватит. Он более универсален и креативен, нежели Левандовски и может оч.хорошо исполнять роль как форварда, так и подносчика снарядов - распасовщика. Пусть не на все 90 минут, но минут на 60-70 его должно в матче хватать..., ну а если Бразил будет выступать в качестве атакующего хава, то может даже и больше ( по времени ).
Однако вероятность такого союза очень мала. Флик точно встанет в позу..., если Уже не встал.
33 года... При самом оптимистичном раскладе, на года 2 его хватит. Он более универсален и креативен, нежели Левандовски и может оч.хорошо исполнять роль как форварда, так и подносчика снарядов - распасовщика. Пусть не на все 90 минут, но минут на 60-70 его должно в матче хватать..., ну а если Бразил будет выступать в качестве атакующего хава, то может даже и больше ( по времени ).
Однако вероятность такого союза очень мала. Флик точно встанет в позу..., если Уже не встал.