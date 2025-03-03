Неймар согласится на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

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сегодня, 08:29

Бразильский форвард «Сантоса» выразил готовность к определённым уступкам в вопросе заработной платы с целью возвращения в «Барселону».

Игрок согласен на существенное снижение зарплаты для перехода в состав каталонского клуба.

Данное решение существенно увеличивает шансы на трансфер, учитывая существующие финансовые ограничения «сине-гранатовых».