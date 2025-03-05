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В «Зените» подтвердили, что рассматривали вариант с переходом Погба

сегодня, 16:26

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с источником прокомментировал информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга пытался подписать полузащитника Поля Погба.

В марте футболист может вернуться на поле после сокращения срока дисквалификации.

Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признании CASом непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.

Однако, с учётом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели.

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Все комментарии
b7dx4sjfb4eq
b7dx4sjfb4eq
сегодня в 18:31
И зачем нам брать отработанный материал, ради политики
протон
протон
сегодня в 17:35
Ну вот, может же Медведев нормально отвечать на вопросы
Вещий
Вещий
сегодня в 17:35
Хорошо что звезды не сошлись....а то финансовый балласт был бы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:27
Ну вот лишний раз убеждаюсь, что для этого руководства понты на первом месте. Да и скорее всего были культурно послан и теперь лопочут что-то про физическое состояние и так далее.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:15
Лучше бы Зенит промолчал, нечего выпячивать свою глупость и гордиться этим..
b637eh7hxa8f
b637eh7hxa8f
сегодня в 17:12
В Зените тоже дураков хватает.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:45
По гамме подходил, а вот уж в каком состоянии это не важно
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:39
Обиделся Полюшка, ещё бы усомнились в его физической готовности - решили проверить....)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:37
А может все не так, как вещает этот гр. Медведев?Может Поль Погба по просту послал эту контору куда подальше? В это верится больше, чем в слова Медведева
Гость
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