В «Зените» подтвердили, что рассматривали вариант с переходом Погба

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сегодня, 16:26

Председатель правления «Зенита» в разговоре с источником прокомментировал информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга пытался подписать полузащитника .

В марте футболист может вернуться на поле после сокращения срока дисквалификации.