В «Зените» подтвердили, что рассматривали вариант с переходом Погба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с источником прокомментировал информацию о том, что клуб из Санкт-Петербурга пытался подписать полузащитника Поля Погба.
В марте футболист может вернуться на поле после сокращения срока дисквалификации.
Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признании CASом непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента.
Однако, с учётом того, что футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев, и его неготовности приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности переговоры ни к чему не привели.