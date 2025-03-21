В «Локо» опровергли информацию о том, что клуб не будет выкупать Севикяна

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что клуб не воспользуется опцией выкупа контракта полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша».
Я не знаю, откуда появилась такая информация. Точно не из клуба. Сезон в самом разгаре, всякое может случиться.
Ранее СМИ сообщили о решении руководства «Локомотива» отказаться от выкупа прав на игрока сборной Армении.
Вот эта заключительная фраза как раз и говорит о том, что Локомотиву Севикян не нужен.
Разве только в оставшихся турах очков 20 наберёт по системе "гол +пас". ))
Вот эта заключительная фраза как раз и говорит о том, что Локомотиву Севикян не нужен.
Разве только в оставшихся турах очков 20 наберёт по системе "гол +пас". ))