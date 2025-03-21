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В «Локо» опровергли информацию о том, что клуб не будет выкупать Севикяна

вчера, 15:35

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что клуб не воспользуется опцией выкупа контракта полузащитника Эдгара Севикяна у венгерского «Ференцвароша».

Я не знаю, откуда появилась такая информация. Точно не из клуба. Сезон в самом разгаре, всякое может случиться.

Ранее СМИ сообщили о решении руководства «Локомотива» отказаться от выкупа прав на игрока сборной Армении.

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derrik2000
derrik2000
вчера в 19:43
"всякое может случиться."

Вот эта заключительная фраза как раз и говорит о том, что Локомотиву Севикян не нужен.
Разве только в оставшихся турах очков 20 наберёт по системе "гол +пас". ))
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:36
Паровозники своих армян не бросают...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:38
Кто то , очень не хороший "запустил пулю"...)
d67m66xf4tyx
d67m66xf4tyx
вчера в 15:37
Опять армянское радио уток запускает
Гость
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