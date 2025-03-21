В «Локо» опровергли информацию о том, что клуб не будет выкупать Севикяна

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вчера, 15:35

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных опроверг информацию о том, что клуб не воспользуется опцией выкупа контракта полузащитника у венгерского «Ференцвароша».

Я не знаю, откуда появилась такая информация. Точно не из клуба. Сезон в самом разгаре, всякое может случиться.