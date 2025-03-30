Российский футбольный симулятор планируют создать до 2030 года

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вчера, 10:33

Генеральный секретарь Российского футбольного союза сообщил источнику, что работы над созданием отечественного футбольного симулятора продолжаются.

Аналог симулятора FIFA создаётся, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года.

21 февраля 2024 года на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина оказать помощь в создании российского аналога компьютерной игры FIFA , которая теперь называется FC. Позже глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный пояснил, что игра уже разрабатывается, в том числе при поддержке «Газпрома».

Компания Electronic Arts, которая выпускает FC, после начала СВО на Украине удалила из игры российские футбольные клубы и сборные.