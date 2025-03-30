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Российский футбольный симулятор планируют создать до 2030 года

вчера, 10:33

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил источнику, что работы над созданием отечественного футбольного симулятора продолжаются.

Аналог симулятора FIFA создаётся, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года.

21 февраля 2024 года на открытии Игр будущего в Казани бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин попросил президента страны Владимира Путина оказать помощь в создании российского аналога компьютерной игры FIFA, которая теперь называется FC. Позже глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный пояснил, что игра уже разрабатывается, в том числе при поддержке «Газпрома».

Компания Electronic Arts, которая выпускает FC, после начала СВО на Украине удалила из игры российские футбольные клубы и сборные.

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Все комментарии
qp4kge9x5gvf
qp4kge9x5gvf
вчера в 11:48
Лучше бы деньги на детский футбол потратили.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 11:08
Ну судя по тексту там в этом "симе" будут исключительно РПЛ и сборная? Вопрос - а зачем такой "сим"вообще делать?
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:55
Да кто будет играть в это?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:43, ред.
А зачем нам аналог FIFA? Чот не пойму, у нас что парад бессмысленных идей? То рейтинг судей, то аналог FIFA. Смысл? Есть кстати PES если вам не хватает аналогов FIFA, который уже непонятно зачем существует. Раньше тоже были части FIFA где отсутсвовали российские клубы и было норм, а если кому то не норм то они брали и делали патчи и дополнения к FIFA чтобы добавить всё это. В FIFА 07 например никакой РПЛ не было, и никто не плакал, всё нормально игралось, я лет 5 с удовольствием гонял в неё.
galem72
galem72
вчера в 10:41
Достаточно посмотреть на "убийцу" всех RPG скрепную "Смуту", которую создавали под громкие визги пропаганды, и понять, что абсолютно ничего путнего из этой убогой идеи не выйдет, только лишь гарантированный распил.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:36
С большой долей вероятности эта игра ещё не выйдя, уже обречена на провал. Не верю я, что и близко смогут конкурировать с FC или PES.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:36
С подачи Андрюхи , кто то будет ещё пять лет "бабки пилить"...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:34
Неужто настолько сложная работа? Побыстрее никак?...
Гость
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