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Мартинес — о Роналду: «Лучший игрок в истории Португалии»

вчера, 13:45

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес охарактеризовал нападающего Криштиану Роналду.

Он в сборной и должен быть на самом высоком уровне. Но я думаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает футболист. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение. Теперь он тот, кто сотворил историю. Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных футболистов. Криштиану больше, чем игрок, он – кумир. О нём всегда говорят – почти как о погоде. Каждый день Роналду старается совершенствоваться. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, хорошо влияет на молодое поколение.

Сборная Португалии с Роналду в составе победила Испанию в финале Лиги наций и смогла завоевать данный трофей.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ xb8bt4dg9svb (раскрыть)
вчера в 17:30
Кто такой Эсейбо ? Первый раз слышу, хотя, может быть, мог что - то и пропустить. Молодой ещё и всё знать не могу.
xb8bt4dg9svb
xb8bt4dg9svb
вчера в 15:36
Реально лучше, Эсейбо даже обошёл
амурец
амурец
вчера в 15:31
Наверное все же второй
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:13
Кроме того, что Роналду лучший игрок Португалии, он лучший бомбардир мира. Криштиану продолжает удивлять своей скорострельностью как на клубном уровне, так и в сборной. А в Саудовской Аравии забивать становится все тяжелее. Кстати, Роналду не только забивает, но и много делает для популяризации футбола. Я думаю, на тысяче голов он не остановится. Ждём первой игры отца и сына за сборную.
sir_Alex
sir_Alex ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 15:11
Наравне с Эйсебио, как по мне.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 15:02
В Истории Португалии 100%
протон
протон
вчера в 14:46
Кто бы что не говорил, но похоже в 2026 году на ЧМ в США мы увидим заключительную часть противостояния Роналду и Месси.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 14:43
Да нет, действительно лучший. Никаких сомнений в этом лично у меня нет. Как бы кто - нибудь, в том числе и я, к нему не относились, Криштиану надо отдать должное. Если коротко - выдающийся футболист современности. Если вы соберёте в одну " корзину" других португальских игроков, то в ней достижений будет меньше, чем у него одного.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:15
Один из лучших.
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