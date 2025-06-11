Мартинес — о Роналду: «Лучший игрок в истории Португалии»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес охарактеризовал нападающего Криштиану Роналду.
Он в сборной и должен быть на самом высоком уровне. Но я думаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает футболист. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение. Теперь он тот, кто сотворил историю. Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных футболистов. Криштиану больше, чем игрок, он – кумир. О нём всегда говорят – почти как о погоде. Каждый день Роналду старается совершенствоваться. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, хорошо влияет на молодое поколение.
Сборная Португалии с Роналду в составе победила Испанию в финале Лиги наций и смогла завоевать данный трофей.