Мартинес — о Роналду: «Лучший игрок в истории Португалии»

Главный тренер сборной Португалии охарактеризовал нападающего .

Он в сборной и должен быть на самом высоком уровне. Но я думаю, что нужно понимать, какой этап в карьере переживает футболист. Он был игроком, сильной стороной которого был дриблинг, последнее движение. Теперь он тот, кто сотворил историю. Он лучший игрок в истории Португалии и, вероятно, один из самых влиятельных футболистов. Криштиану больше, чем игрок, он – кумир. О нём всегда говорят – почти как о погоде. Каждый день Роналду старается совершенствоваться. Тот факт, что он хочет становиться только сильнее, хорошо влияет на молодое поколение.