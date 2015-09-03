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Ротенберг: «Для меня очень важно играть в футбол»

03 сентября 2015, 17:49
 Новобранец «Ростова» Борис Ротенберг рассказал о переходе в новый для себя клуб.

- Недавно поступило такое предложение. Позвонил Курбан Бекиевич и сказал, что заинтересован в моем переходе. Такому повороту событий был рад. В «Динамо» не слишком часто выходил на поле, поэтому периодически возникали мысли о других вариантах продолжения карьеры. Я очень люблю футбол, но люблю именно играть, а не сидеть на скамейке запасных. Думал даже отправиться в Европу. Когда выяснилось, что есть вариант перейти в «Ростов», взял пару дней на раздумье и согласился.

Знаю многих ребят, кто тренировался под руководством Бердыева. Можно сказать, тренер — главная причина перехода в «Ростов». Для меня очень важно играть в футбол, и тем более в команде, которую возглавляет столь именитый тренер.  Смотрел все матчи «Ростова». Видно, что ростовчане заметно прибавили в последнее время и что здесь очень хороший коллектив. Рад оказаться в донском клубе и надеюсь быть полезным команде.

В составе москвичей в основном выступал на правом фланге, но могу действовать и центре обороны, и на месте левого защитника. Готов сыграть там, где решит тренер. Главное, чтобы приносил пользу команде.
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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ musa_terek (комментарий удален) (раскрыть)
04 сентября 2015 в 13:52
А как же родная Финляндия?
mmkk
mmkk
04 сентября 2015 в 10:13
Боря-это универсальный футболист и играет одинаково на любых позициях.Спасибо ему,что повеселил.Все-таки повезло шахматистам,что он в шахматы играть не умеет.
SkinnyPuppy
SkinnyPuppy
04 сентября 2015 в 08:35
Бездарнейший игрок, который находится на таком месте благодаря папе-вору.
Согдиец
Согдиец
04 сентября 2015 в 07:45
Молодец!
nahan
nahan
04 сентября 2015 в 07:27
Хорошо, что еще зовут...
Mangur
Mangur
04 сентября 2015 в 06:41
Удачи тебе парень. Сколько бы глоров хотелось оказаться на твоем месте.Но им остается только гундеть.
redbluegorsk
redbluegorsk
04 сентября 2015 в 01:47
Сделка прошла на взаимовыгодных условиях...
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
03 сентября 2015 в 23:48
Всё правильно сделал!
cska-62
cska-62
03 сентября 2015 в 23:48
Удачи, Борис! Трудишься честно, ноги не бережёшь, всегда из атаки возвращаешься "домой". И пусть по атакующим параметрам Козлов тебя сильнее, но конкуренцию в прошлом сезоне ты выиграл у него честно, ибо в обороне был более надёжен.
Лишь бы в "Ростове" остался Бердыев.
Заратустра
Заратустра
03 сентября 2015 в 20:22
А для твоего папы очень важно воровать деньги.
andrefino13
andrefino13
03 сентября 2015 в 19:57
Интересно девки пляшут.
rawer
rawer
03 сентября 2015 в 18:58
с спортс ру
1. Уже около года «Ростов» мучается – у клуба проблемы с деньгами. Каких-то его руководителей подозревают в отмывании денег, на кого-то заводят уголовные дела, игроки – часто публично – жалуются на задержки зарплат. Несмотря на это, клуб все равно решает подписать контракт с футболистом, зарплата которого превышает 1 млн евро в год. Причина понятна: Нобоа – один из любимых игроков главного тренера Курбана Бердыева. Противопоказания (мало денег), видимо, не настолько серьезны, чтобы от этого трансфера отказаться.

2. «Ростов» объявляет о подписании контракта с Нобоа 29 июля. 30 июля из-за многочисленных финансовых проблем «Ростову» запрещают регистрировать новых футболистов. Заявить Нобоа на чемпионат клуб не успевает.

3. Целый месяц самый высокооплачиваемый игрок команды не может за нее играть, хотя здоров и рвется в бой.

4. 28 августа становится известно, что «Ростов» арендует Бориса Ротенберга – игрока «Динамо» и сына бизнесмена Бориса Ротенберга-старшего (состояние, по оценкам Forbes в 2015 году, 950 млн долларов).
5. 28 августа «Ростову» – какое совпадение! – разрешают заявить новых футболистов, в том числе Кристиана Нобоа.

6. Вечером 28 августа Кристиан Нобоа появляется в основе «Ростова», забивает чудо-гол и приносит своему клубу три очка.
vampir1991
vampir1991
03 сентября 2015 в 18:42
Не такой уж и плохой футболист. Ростову на поле может пригодиться, а вот Динамо держать лега такого уровня точно не стоит, тем более сейчас в защите всё нормально
Марыч86
Марыч86
03 сентября 2015 в 18:26
Бердыев поспорил что из кого угодно сделает футболиста.
Cynic
Cynic
03 сентября 2015 в 18:26
Папанька бы в приличный клуб пристроил свое чадо, неужели только на Ростов хватило взяточки? Эх санкции, санкции
Сергей Саныч
Сергей Саныч
03 сентября 2015 в 18:04
Ростов перевесил варианты с Европой.
Ну,-издобол....
МеталлФан
МеталлФан
03 сентября 2015 в 18:02
Круто. Папа подарил фк "Ростов". Поздравляю.
Parker1_9
Parker1_9
03 сентября 2015 в 18:02
Вполне нормальный фланговый защитник для не богатой команды. В динамо теперь таких пол состава.
Удачи ему и Ростову.
sir-5
sir-5
03 сентября 2015 в 18:00
Мы теперь спокойны за "Ростов".Во всяком случае,за финансовую составляющую жизни клуба. Ты уж папашу держи на крючке посильнее.
Alb
Alb
03 сентября 2015 в 17:58
Вообщем папа обещал подарки Ростову, чтобы пристроить сыночка. Все довольны
di Namo
di Namo
03 сентября 2015 в 17:58
Удачи!
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