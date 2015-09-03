Ротенберг: «Для меня очень важно играть в футбол»

Новобранец «Ростова» Борис Ротенберг рассказал о переходе в новый для себя клуб.
- Недавно поступило такое предложение. Позвонил Курбан Бекиевич и сказал, что заинтересован в моем переходе. Такому повороту событий был рад. В «Динамо» не слишком часто выходил на поле, поэтому периодически возникали мысли о других вариантах продолжения карьеры. Я очень люблю футбол, но люблю именно играть, а не сидеть на скамейке запасных. Думал даже отправиться в Европу. Когда выяснилось, что есть вариант перейти в «Ростов», взял пару дней на раздумье и согласился.
Знаю многих ребят, кто тренировался под руководством Бердыева. Можно сказать, тренер — главная причина перехода в «Ростов». Для меня очень важно играть в футбол, и тем более в команде, которую возглавляет столь именитый тренер. Смотрел все матчи «Ростова». Видно, что ростовчане заметно прибавили в последнее время и что здесь очень хороший коллектив. Рад оказаться в донском клубе и надеюсь быть полезным команде.
В составе москвичей в основном выступал на правом фланге, но могу действовать и центре обороны, и на месте левого защитника. Готов сыграть там, где решит тренер. Главное, чтобы приносил пользу команде.
- Недавно поступило такое предложение. Позвонил Курбан Бекиевич и сказал, что заинтересован в моем переходе. Такому повороту событий был рад. В «Динамо» не слишком часто выходил на поле, поэтому периодически возникали мысли о других вариантах продолжения карьеры. Я очень люблю футбол, но люблю именно играть, а не сидеть на скамейке запасных. Думал даже отправиться в Европу. Когда выяснилось, что есть вариант перейти в «Ростов», взял пару дней на раздумье и согласился.
Знаю многих ребят, кто тренировался под руководством Бердыева. Можно сказать, тренер — главная причина перехода в «Ростов». Для меня очень важно играть в футбол, и тем более в команде, которую возглавляет столь именитый тренер. Смотрел все матчи «Ростова». Видно, что ростовчане заметно прибавили в последнее время и что здесь очень хороший коллектив. Рад оказаться в донском клубе и надеюсь быть полезным команде.
В составе москвичей в основном выступал на правом фланге, но могу действовать и центре обороны, и на месте левого защитника. Готов сыграть там, где решит тренер. Главное, чтобы приносил пользу команде.
Лишь бы в "Ростове" остался Бердыев.
Лишь бы в "Ростове" остался Бердыев.
1. Уже около года «Ростов» мучается – у клуба проблемы с деньгами. Каких-то его руководителей подозревают в отмывании денег, на кого-то заводят уголовные дела, игроки – часто публично – жалуются на задержки зарплат. Несмотря на это, клуб все равно решает подписать контракт с футболистом, зарплата которого превышает 1 млн евро в год. Причина понятна: Нобоа – один из любимых игроков главного тренера Курбана Бердыева. Противопоказания (мало денег), видимо, не настолько серьезны, чтобы от этого трансфера отказаться.
2. «Ростов» объявляет о подписании контракта с Нобоа 29 июля. 30 июля из-за многочисленных финансовых проблем «Ростову» запрещают регистрировать новых футболистов. Заявить Нобоа на чемпионат клуб не успевает.
3. Целый месяц самый высокооплачиваемый игрок команды не может за нее играть, хотя здоров и рвется в бой.
4. 28 августа становится известно, что «Ростов» арендует Бориса Ротенберга – игрока «Динамо» и сына бизнесмена Бориса Ротенберга-старшего (состояние, по оценкам Forbes в 2015 году, 950 млн долларов).
5. 28 августа «Ростову» – какое совпадение! – разрешают заявить новых футболистов, в том числе Кристиана Нобоа.
6. Вечером 28 августа Кристиан Нобоа появляется в основе «Ростова», забивает чудо-гол и приносит своему клубу три очка.
1. Уже около года «Ростов» мучается – у клуба проблемы с деньгами. Каких-то его руководителей подозревают в отмывании денег, на кого-то заводят уголовные дела, игроки – часто публично – жалуются на задержки зарплат. Несмотря на это, клуб все равно решает подписать контракт с футболистом, зарплата которого превышает 1 млн евро в год. Причина понятна: Нобоа – один из любимых игроков главного тренера Курбана Бердыева. Противопоказания (мало денег), видимо, не настолько серьезны, чтобы от этого трансфера отказаться.
2. «Ростов» объявляет о подписании контракта с Нобоа 29 июля. 30 июля из-за многочисленных финансовых проблем «Ростову» запрещают регистрировать новых футболистов. Заявить Нобоа на чемпионат клуб не успевает.
3. Целый месяц самый высокооплачиваемый игрок команды не может за нее играть, хотя здоров и рвется в бой.
4. 28 августа становится известно, что «Ростов» арендует Бориса Ротенберга – игрока «Динамо» и сына бизнесмена Бориса Ротенберга-старшего (состояние, по оценкам Forbes в 2015 году, 950 млн долларов).
5. 28 августа «Ростову» – какое совпадение! – разрешают заявить новых футболистов, в том числе Кристиана Нобоа.
6. Вечером 28 августа Кристиан Нобоа появляется в основе «Ростова», забивает чудо-гол и приносит своему клубу три очка.
Ну,-издобол....
Ну,-издобол....
Удачи ему и Ростову.
Удачи ему и Ростову.