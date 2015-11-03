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В ЦСКА сравнили статистику Думбия и Руни

03 ноября 2015, 16:10
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

 Официальный «твиттер» московского ЦСКА перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов представил своим подписчикам небольшую статистическую выборку. В частности, были сопоставлены показатели капитана соперника Уэйна Руни и форварда армейцев Сейду Думбия, участие которого в матче на «Олд Траффорд» все еще под вопросом.

«Сейду Думбия в сезоне-2015/16 пока более эффективен, чем Уэйн Руни. Сохранится ли эта тенденция сегодня?», — гласит запись в социальной сети.

В ЦСКА сравнили статистику Думбия и Руни

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
04 ноября 2015 в 06:42
Вся эта статистика только для любителей цифр) На поле все решают эпизоды и игроки! Носорог не забил, а в следующей же атаке армейцы получили мяч в свои ворота( И все таки Руни не всегда играет центрального нападающего, как Думбия в этом сезоне.
nahan
nahan
04 ноября 2015 в 06:22
Руни снял все вопросы...
Munutd
Munutd
04 ноября 2015 в 05:19
Мю-ЦСКА 1-0, Уейн Рунни , вот и ответ
zenit advokaat
zenit advokaat ответ Масса Дик (раскрыть)
03 ноября 2015 в 22:36
да
один хохлятский
другой ивуарийский
Масса Дик
Масса Дик ответ zenit advokaat (раскрыть)
03 ноября 2015 в 22:33
они что, оба евреи?
zenit advokaat
zenit advokaat ответ Масса Дик (раскрыть)
03 ноября 2015 в 22:14
когда побрит то на 30-35 тянет
ну а думбия и кабзон разница в парике
zenit advokaat
zenit advokaat ответ Red_team (раскрыть)
03 ноября 2015 в 22:12
ну если не лень то .....
SHMEL
SHMEL ответ spartach n1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 ноября 2015 в 21:32
Главное поросёнка(то бишь тебя) не сравнивать с кабаном,боюсь твоё похрюкивание не в твою пользу...
Tajfun
Tajfun
03 ноября 2015 в 21:29
Шрек & носорог, нормальная заруба.)
cska1948
cska1948
03 ноября 2015 в 21:17
Статистика это история. Только конкретная игра рассудит, кто на данный момент лучше, а может просто более удачлив сегодня.
Скрепный Зенит
Скрепный Зенит
03 ноября 2015 в 21:00
Седня дедушка даст жару.Я поставил,что думбия забьет.Надеюсь,негр не подведетю
pomor45
pomor45
03 ноября 2015 в 20:48
Это сравнение места ниже спины с пальцем. Свою эффективность Думбия показал в итальянском чемпионате, отчего и отправился обратно в российский, чьё соотношение примерно такое же.
Масса Дик
Масса Дик ответ zenit advokaat (раскрыть)
03 ноября 2015 в 20:47
так и Халку 29 а выглядит как 45-летний мужик
starche
starche ответ Женя Гинер (раскрыть)
03 ноября 2015 в 20:29
Не покупал значит.........
starche
starche ответ Gold vinner (комментарий удален) (раскрыть)
03 ноября 2015 в 20:28
Что!?
LOpp
LOpp
03 ноября 2015 в 20:27
Руни выглядит моложе
starche
starche ответ Конявый сибиряк (раскрыть)
03 ноября 2015 в 20:27
Только уж больно плюется.
starche
starche
03 ноября 2015 в 20:26, ред.
Нечем людям заняться.
Конявый сибиряк
Конявый сибиряк
03 ноября 2015 в 19:57
Думбия лучше
Конявый сибиряк
Конявый сибиряк ответ spartach n1 (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:54
Про статистику хрюшек,вспоминать то нечего?гы гы
Red_team
Red_team ответ zenit advokaat (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:43
Ничего сложного, вики и ничего более, простой копипаст. Я понял, что он троллит, просто решил подчеркнуть, что его попытка является не совсем удачной
zenit advokaat
zenit advokaat ответ spartach n1 (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:26
как и у всего спартака
0-0-6 1-18 0
примерно такая же
zenit advokaat
zenit advokaat ответ Red_team (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:24
и не лень на такой развод перелопатить интернет и подать статистику руни??
zenit advokaat
zenit advokaat
03 ноября 2015 в 19:22
в африке что свидетельство о рождении выписывают когда исполнится 20 лет?
что то они все молодо выглядят. 27 лет думбия.а выглядит как кабзон
Red_team
Red_team ответ Женя Гинер (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:15, ред.
Уэйн Марк Руни - английский футболист ирландского происхождения, капитан футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Выступает на позиции нападающего. Многими признаётся лучшим английским футболистом своего поколения. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Занимает третье место в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» за всю историю, забив за команду 233 гола.

Командные достижения:
Чемпион Премьер-лиги (5): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2006, 2009, 2010
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008
Обладатель Суперкубка Англии (3): 2007, 2010, 2011
Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
Итого: 13 трофеев
Личные достижения:
Лучший бомбардир в истории сборной Англии: 50 голов
Игрок месяца английской Премьер-лиги (5): февраль 2005, декабрь 2005, март 2006, ноябрь 2007, январь 2010
Лучший бомбардир Клубного чемпионата мира: 2008
Лучший игрок Клубного чемпионата мира: 2008
Лучший молодой спортсмен года по версии BBC: 2002
Обладатель Трофея «Браво»: 2003
Обладатель премии Golden Boy: 2004
Член символической «сборной УЕФА» по итогам Евро-2004: 2004
Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (3): 2005/06, 2009/10, 2011/12
Обладатель приза сэра Мэтта Басби (2): 2005/06, 2009/10
Лучший молодой игрок мира по версии FIFPro: 2005
Лучший молодой игрок года в Англии по версии ПФА (2): 2005, 2006
Приз Алана Хардекера: 2006
Лучший игрок года в Англии по версии болельщиков (2): 2006, 2010
Лучший игрок года в Англии по версии футболистов ПФА: 2010
Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 2010
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге: 170 голов
Лучший бомбардир в истории «манчестерского дерби»: 11 голов
Автор лучшего гола сезона (по версии Match of the Day) (3): 2004/05, 2006/07, 2010/11
Автор лучшего гола первых 20 сезонов английской Премьер-лиги: 2012
Игрок года в сборной Англии по версии Футбольной ассоциации (3): 2008, 2009, 2014
Член «команды года» по версии FIFPro: 2011
Лучший бомбардир в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА среди британских игроков: 33 гола
просто сашка
просто сашка ответ George-CFC (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:13
да я уже сплю во время матчей МЮ, там уже фанаты скандируют "Мы Юнайтед, мы должны атаковать" а на деле 70% владения и 2 удара в створ...
kh1958
kh1958
03 ноября 2015 в 19:00
Думбия годится тлько для Спартака
ОЛЛС
ОЛЛС ответ oligarx vasia (раскрыть)
03 ноября 2015 в 19:00
++++++++++++++
просто сашка
просто сашка ответ bijeSAMARA (раскрыть)
03 ноября 2015 в 18:57
что ты посмотришь? это 2 человека которых нелепо сравнивать, один звезда футбола доказывающий с 17 лет свой уровень в ТОП чемпионате, а второй не смог в Роме заиграть...
George-CFC
George-CFC ответ просто сашка (раскрыть)
03 ноября 2015 в 18:56
Я понимаю и тут лвг прав, но что-то уже затянулось
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