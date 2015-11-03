В ЦСКА сравнили статистику Думбия и Руни

Официальный «твиттер» московского ЦСКА перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов представил своим подписчикам небольшую статистическую выборку. В частности, были сопоставлены показатели капитана соперника Уэйна Руни и форварда армейцев Сейду Думбия, участие которого в матче на «Олд Траффорд» все еще под вопросом.
«Сейду Думбия в сезоне-2015/16 пока более эффективен, чем Уэйн Руни. Сохранится ли эта тенденция сегодня?», — гласит запись в социальной сети.
один хохлятский
другой ивуарийский
один хохлятский
другой ивуарийский
ну а думбия и кабзон разница в парике
ну а думбия и кабзон разница в парике
0-0-6 1-18 0
примерно такая же
0-0-6 1-18 0
примерно такая же
что то они все молодо выглядят. 27 лет думбия.а выглядит как кабзон
что то они все молодо выглядят. 27 лет думбия.а выглядит как кабзон
Командные достижения:
Чемпион Премьер-лиги (5): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2006, 2009, 2010
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008
Обладатель Суперкубка Англии (3): 2007, 2010, 2011
Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
Итого: 13 трофеев
Личные достижения:
Лучший бомбардир в истории сборной Англии: 50 голов
Игрок месяца английской Премьер-лиги (5): февраль 2005, декабрь 2005, март 2006, ноябрь 2007, январь 2010
Лучший бомбардир Клубного чемпионата мира: 2008
Лучший игрок Клубного чемпионата мира: 2008
Лучший молодой спортсмен года по версии BBC: 2002
Обладатель Трофея «Браво»: 2003
Обладатель премии Golden Boy: 2004
Член символической «сборной УЕФА» по итогам Евро-2004: 2004
Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (3): 2005/06, 2009/10, 2011/12
Обладатель приза сэра Мэтта Басби (2): 2005/06, 2009/10
Лучший молодой игрок мира по версии FIFPro: 2005
Лучший молодой игрок года в Англии по версии ПФА (2): 2005, 2006
Приз Алана Хардекера: 2006
Лучший игрок года в Англии по версии болельщиков (2): 2006, 2010
Лучший игрок года в Англии по версии футболистов ПФА: 2010
Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 2010
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге: 170 голов
Лучший бомбардир в истории «манчестерского дерби»: 11 голов
Автор лучшего гола сезона (по версии Match of the Day) (3): 2004/05, 2006/07, 2010/11
Автор лучшего гола первых 20 сезонов английской Премьер-лиги: 2012
Игрок года в сборной Англии по версии Футбольной ассоциации (3): 2008, 2009, 2014
Член «команды года» по версии FIFPro: 2011
Лучший бомбардир в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА среди британских игроков: 33 гола
Командные достижения:
Чемпион Премьер-лиги (5): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2006, 2009, 2010
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008
Обладатель Суперкубка Англии (3): 2007, 2010, 2011
Победитель Клубного чемпионата мира: 2008
Итого: 13 трофеев
Личные достижения:
Лучший бомбардир в истории сборной Англии: 50 голов
Игрок месяца английской Премьер-лиги (5): февраль 2005, декабрь 2005, март 2006, ноябрь 2007, январь 2010
Лучший бомбардир Клубного чемпионата мира: 2008
Лучший игрок Клубного чемпионата мира: 2008
Лучший молодой спортсмен года по версии BBC: 2002
Обладатель Трофея «Браво»: 2003
Обладатель премии Golden Boy: 2004
Член символической «сборной УЕФА» по итогам Евро-2004: 2004
Член «команды года» в Премьер-лиге по версии ПФА (3): 2005/06, 2009/10, 2011/12
Обладатель приза сэра Мэтта Басби (2): 2005/06, 2009/10
Лучший молодой игрок мира по версии FIFPro: 2005
Лучший молодой игрок года в Англии по версии ПФА (2): 2005, 2006
Приз Алана Хардекера: 2006
Лучший игрок года в Англии по версии болельщиков (2): 2006, 2010
Лучший игрок года в Англии по версии футболистов ПФА: 2010
Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 2010
Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге: 170 голов
Лучший бомбардир в истории «манчестерского дерби»: 11 голов
Автор лучшего гола сезона (по версии Match of the Day) (3): 2004/05, 2006/07, 2010/11
Автор лучшего гола первых 20 сезонов английской Премьер-лиги: 2012
Игрок года в сборной Англии по версии Футбольной ассоциации (3): 2008, 2009, 2014
Член «команды года» по версии FIFPro: 2011
Лучший бомбардир в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА среди британских игроков: 33 гола