В ЦСКА сравнили статистику Думбия и Руни

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03 ноября 2015, 16:10

Официальный «твиттер» московского ЦСКА перед матчем с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов представил своим подписчикам небольшую статистическую выборку. В частности, были сопоставлены показатели капитана соперника и форварда армейцев , участие которого в матче на «Олд Траффорд» все еще под вопросом.

«Сейду Думбия в сезоне-2015/16 пока более эффективен, чем Уэйн Руни. Сохранится ли эта тенденция сегодня?», — гласит запись в социальной сети.