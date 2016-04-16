Муса: «„Локомотив“ и „Зенит“ одинаково сильны»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сравнил силу «Локомотива» и «Зенита».
«„Локомотив“? Будет крайне тяжелый матч с топ-соперником. Мы очень серьезно готовимся, работаем на тренировках, понимаем, что на кону стоит многое, а нам необходимы три очка. Постараемся сделать все зависящее от нас, отдадим все силы и, надеюсь, победим.
„Железнодорожники“ и „Зенит“ абсолютно одинаково сильны. Нельзя ни в коем случае говорить, что кто-то из них хуже или лучше. Мы подойдем к матчу с „Локо“ с большим уважением и серьезным настроем».
Матч 24-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня. «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
Мы победим!
Мы победим!