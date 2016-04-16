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Муса: «„Локомотив“ и „Зенит“ одинаково сильны»

16 апреля 2016, 09:26

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса сравнил силу «Локомотива» и «Зенита».

«„Локомотив“? Будет крайне тяжелый матч с топ-соперником. Мы очень серьезно готовимся, работаем на тренировках, понимаем, что на кону стоит многое, а нам необходимы три очка. Постараемся сделать все зависящее от нас, отдадим все силы и, надеюсь, победим.

„Железнодорожники“ и „Зенит“ абсолютно одинаково сильны. Нельзя ни в коем случае говорить, что кто-то из них хуже или лучше. Мы подойдем к матчу с „Локо“ с большим уважением и серьезным настроем».

Матч 24-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня. «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
16 апреля 2016 в 18:50
И все таки у Зенита потенциал в атаке побольше будет, чем у Локомотива! Так что сегодня ЦСКА не проиграет железнодорожникам, как это было в Питере. Я на это очень надеюсь и желаю армейцам успехов)
Moskwich
Moskwich
16 апреля 2016 в 14:58
Не соглашусь с Ахмедом. Зенит и постабильнее и поинтереснее Локо. Главный конкурент Зенита ЦСКА.
Wolf77785
Wolf77785
16 апреля 2016 в 13:42
А цска слабее)))
plusnindimon
plusnindimon ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля 2016 в 13:35, ред.
20.30 будет интересный матч, украшение чемпионата, причем не важно в какой форме команды!
RussianHorse
RussianHorse
16 апреля 2016 в 11:29
ЦВПБ
Мы победим!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
16 апреля 2016 в 10:57
ЛОКО против Гинера, не интересный матч будет(
Бyффон
Бyффон
16 апреля 2016 в 10:01
Раз они одинаково сильны,то при честной игре Локо втопчет вас в землю,как это недавно сделал Зенит.
Vladimir808
Vladimir808
16 апреля 2016 в 09:55
Раз они сильны, тогда беги МУСА,беги!!!
бубнов саша
бубнов саша
16 апреля 2016 в 09:52
Проводницы сегодня спокойно сдадут матч..и на запасной путь..
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