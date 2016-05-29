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Фергюсон: «Венгер — выдающийся тренер»

29 мая 2016, 18:36

Бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон встал на защиту часто критикуемого в последнее время главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера:

«Арсен Венгер проделал фантастическую работу.

Сейчас его много критикуют, но я восхищаюсь его стойкостью, тем, что критики не могут сломить его волю.

Он остается верен себе. И я считаю, что те люди, которые способны на это, — выдающиеся тренеры.

Если говорить о стабильности, то Арсен никогда не менял стиль игры своей команды».

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Все комментарии
YRunner
YRunner
30 мая 2016 в 18:04
Всё четко сказал. Не убавить, не прибавить.
Фата лист
Фата лист ответ ДобряK (комментарий удален) (раскрыть)
30 мая 2016 в 13:43
Атлетико с Барсой и Баварией зато сыграли, в этот раз Реалу повезло со жребием:)
nahan
nahan
30 мая 2016 в 12:19
Венгер выдающийся тренер.
Mr Siberian
Mr Siberian
30 мая 2016 в 00:23
Сдаётся мне что это взаимно.
Hexenwind
Hexenwind
29 мая 2016 в 22:03
не люблю Арсенал, но Арсен отличный специалист!
FootballFun1985
FootballFun1985
29 мая 2016 в 20:59
Молодец Ферги. Несмотря на то, что у них с Арсеном бывали разные моменты в отношениях, относится к тому с уважением, отдавая ему должное. В этом смысле некоторым тренерам стоит поучиться.
Фата лист
Фата лист ответ Vector (раскрыть)
29 мая 2016 в 20:53
Если хочешь выиграть турнир, то с Барселоной сыграть рано или поздно все равно придется, а Арсенал всегда в 1/8 на них нарывается...
Vector
Vector
29 мая 2016 в 20:23
Вот в ЛЧ ему вечно со жребием не везет
spartach091
spartach091
29 мая 2016 в 20:20
что есть то есть!!!

Арсен уже стал Великим тренером!

удачи и побед канонирам в новом сезоне!
DXTK
DXTK
29 мая 2016 в 19:50, ред.
Никто и ничто не скинет Венгера с тренерского места в Арсенале. Оно у него нагретое. В АПЛ меняется все неизменным остается Арсен. Помню была битва в конце 90-х и начале 2000 Венгер VS Фергюсон Классика АПЛ МЮ Арсенал, теперь таких противостояний нет и не будет. Моуринью VS Венгер это все не то. Раньше была Мега-битва, а теперь будет нытье и на поле и в интервью..
Санчо Панса
Санчо Панса
29 мая 2016 в 19:43
Все верно говорит великий Сэр Алекс! Арсен такой и есть, на самом деле. При Венгере Арсенал неизменно играет в ЛЧ! Все меняется в этом клубе, но одно остается неизменным вот уже почти 20 лет: тренер и участие в ЛЧ)
ЮЗИК
ЮЗИК
29 мая 2016 в 19:34
Фергюсон и Венгер оба выдающиеся,таких уже не будет
вхсо 111
вхсо 111
29 мая 2016 в 19:27
Арсен на протяжении 20 лет стабильные результаты выдаёт, что не каждому тренеру дано, молодец! Пожелаю ему взять АПЛ в следующем сезоне, удачи!
Madridist-m
Madridist-m
29 мая 2016 в 19:16
Многие тут не застали золотую эру Венгера, когда то я очень не хотел что бы Реал попадал на Арсенал в первых раундах плей офф ЛЧ.
SkiNheD
SkiNheD ответ Abbath (раскрыть)
29 мая 2016 в 18:53
Точняк с 1996 года же)))
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll
29 мая 2016 в 18:52
Золотые слова! Выдающий тренер видит выдающего тренера из далека.
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответ SkiNheD (раскрыть)
29 мая 2016 в 18:49
20 лет у руля как в октябре будет!
Abbath
Abbath ответ SkiNheD (раскрыть)
29 мая 2016 в 18:49
20 лет,а не 10.
SkiNheD
SkiNheD
29 мая 2016 в 18:47, ред.
Конечно выдающийся по моему 10 лет сидит у руля Арсенала. И че самое интересно не куда уходить то не хочет)))
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