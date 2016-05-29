Фергюсон: «Венгер — выдающийся тренер»

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29 мая 2016, 18:36

Бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» сэр встал на защиту часто критикуемого в последнее время главного тренера «Арсенала» :

«Арсен Венгер проделал фантастическую работу.

Сейчас его много критикуют, но я восхищаюсь его стойкостью, тем, что критики не могут сломить его волю.

Он остается верен себе. И я считаю, что те люди, которые способны на это, — выдающиеся тренеры.

Если говорить о стабильности, то Арсен никогда не менял стиль игры своей команды».