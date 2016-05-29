Фергюсон: «Венгер — выдающийся тренер»

Бывший рулевой «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон встал на защиту часто критикуемого в последнее время главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера:
«Арсен Венгер проделал фантастическую работу.
Сейчас его много критикуют, но я восхищаюсь его стойкостью, тем, что критики не могут сломить его волю.
Он остается верен себе. И я считаю, что те люди, которые способны на это, — выдающиеся тренеры.
Если говорить о стабильности, то Арсен никогда не менял стиль игры своей команды».
Арсен уже стал Великим тренером!
удачи и побед канонирам в новом сезоне!
Арсен уже стал Великим тренером!
удачи и побед канонирам в новом сезоне!