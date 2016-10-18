Месси получил в подарок именную футболку клуба НБА «Чикаго Буллз»

1476786825

18 октября 2016, 13:33

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины получил в подарок именную футболку клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации «Чикаго Буллз».

Пресс-служба клуба из штата Иллинойс разместила в «твиттере» фото Лионеля, держащего футболку «быков» с номером «10» на спине, что знаменовало количество дней, оставшихся до начала регулярного сезона НБА.

Ранее защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг получал в подарок футболку команды НФЛ «Баффало Биллс».