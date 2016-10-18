Top.Mail.Ru
Месси получил в подарок именную футболку клуба НБА «Чикаго Буллз»

18 октября 2016, 13:33

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил в подарок именную футболку клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации «Чикаго Буллз».

Пресс-служба клуба из штата Иллинойс разместила в «твиттере» фото Лионеля, держащего футболку «быков» с номером «10» на спине, что знаменовало количество дней, оставшихся до начала регулярного сезона НБА. 

Ранее защитник мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг получал в подарок футболку команды НФЛ «Баффало Биллс».

Apsny
Apsny
18 октября 2016 в 18:34
В баскетбол сумеет тоже сыграть).
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2016 в 17:52
Ничего себе) Круто! Не каждому дано получить форму великого баскетбольного клуба Чикаго Буллз. Тем более форму, где красуется имя футболиста) Рад за Лео!
Deoniks
Deoniks
18 октября 2016 в 16:29
Даже открытие сезона в Национальной лиге рекламируют за счет Месси.
Viduka
Viduka
18 октября 2016 в 14:51
Из Месси вполне мог бы получиться неплохой разыгрывающий,благо скорость,ловкость и диспетчерские способности имеются,а рост на сей позиции далеко не так важен.Примеры Айверсона или Тайрона Богза яркое тому подтверждение.Второй так и вовсе имеет рост в 160 см,однако в рамках ассоциации отыграл почти 1000 игр на весьма приличном уровне.
Black Ice
Black Ice
18 октября 2016 в 14:36
тонкий намек на рост месси)
Triem
Triem
18 октября 2016 в 14:24
Майка просто секс! Рад за Месси! Заслужил - базара нет, красава!
borsch123
borsch123
18 октября 2016 в 14:10
Месси мог бы жить с удобствами в кроссовке Майкла Джордана.
Mitsubanchik
Mitsubanchik ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2016 в 14:10
В чём тут тролинг? В США осталось 10 дней до старта сезона НБА. Поэтому они и подарили футболку лучшему на сегодня футболисту под номером 10, играющему, заметь, в европейском чемпионате.Его знают, уважают и любят в США.
А вот всем известный "Мистер Я", кроме неподходящего №7 в США известен только тем ,что чпокает там официанток.
LOpp
LOpp
18 октября 2016 в 13:55
    Artuom
    Artuom
    18 октября 2016 в 13:50
    хм... новость связанная с личной жизнью игрока, а не как ни с футболом. Что она делает на футбольном сайте??
    My nigga
    My nigga
    18 октября 2016 в 13:46, ред.
    в такой футболке от пепе не убежит далеко
