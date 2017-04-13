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Голкипер «Зенит-Ижевска» Антипин вызван на просмотр в ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Второй дивизион. Урал-Поволжье 2016/2017, Россия: игроки, Зенит-Ижевск
Вчера, 19:13 | Источник: udmurt.media | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер клуба «Зенит-Ижевск» Игорь Меньщиков рассказал, что голкипер команды Станислав Антипин привлек внимание ЦСКА: «армейцы» пригласили 22-летнего футболиста на просмотр:

«Да, пришел вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом… И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут».

В расположении ЦСКА Антипин будет находиться с 1 по 4 мая.

Ранее вратарь греческого «Атромитоса» и сборной Беларуси Андрей Горбунов рассказал, что мечтает попробовать свои силы в ЦСКА.

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