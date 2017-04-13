Голкипер «Зенит-Ижевска» Антипин вызван на просмотр в ЦСКА
Вчера, 19:13 | Источник: udmurt.media | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер клуба «Зенит-Ижевск» Игорь Меньщиков рассказал, что голкипер команды Станислав Антипин привлек внимание ЦСКА: «армейцы» пригласили 22-летнего футболиста на просмотр:
«Да, пришел вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом… И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут».
В расположении ЦСКА Антипин будет находиться с 1 по 4 мая.
Ранее вратарь греческого «Атромитоса» и сборной Беларуси Андрей Горбунов рассказал, что мечтает попробовать свои силы в ЦСКА.
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ГАФ-ГАФ-ГАФ
я такой прям фанат лодыгина, аж расплакался((9
если ты такой мудренький, то зачем перешел на личности?)
хотя в забивании голов в лч через себя ему нет равных
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А шо его смотреть?Две ноги,две руки,сверху голова...или есть что-то необычное в антипине?Грива?)))))