Голкипер «Зенит-Ижевска» Антипин вызван на просмотр в ЦСКА

Главный тренер клуба «Зенит-Ижевск» Игорь Меньщиков рассказал, что голкипер команды Станислав Антипин привлек внимание ЦСКА: «армейцы» пригласили 22-летнего футболиста на просмотр:

«Да, пришел вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом… И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут».

В расположении ЦСКА Антипин будет находиться с 1 по 4 мая.

Ранее вратарь греческого «Атромитоса» и сборной Беларуси Андрей Горбунов рассказал, что мечтает попробовать свои силы в ЦСКА.