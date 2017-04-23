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Евдокимов: «У „Оренбурга“ в целом очень многое получалось»

Матч: ТомьТомь1 : 2ОренбургОренбург
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Евдокимов Роберт
Сегодня, 14:34 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итоги матча 24-го тура РФПЛ с «Томью» (2:1).

«Как и предполагали, очень сложная игра. Поле не даёт комбинировать, мы сбились на длинные передачи и фланговую игру. В целом очень многое получалось. Создали достаточное количество моментов стопроцентных, но, опять же, как всегда, у нас хромает реализация. Немного не хватает везения, но мы победили сегодня и очень рады.

Мне кажется, два тайма мы сыграли одинаково. С одной стороны, качественно, с другой стороны — не хватало последнего паса, подачи, удара.

Стандарты тренируем, плюс есть Благо, который умеет забивать штрафные», — заявил Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».

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