Канчельскис: «В „Эвертоне“ Руни не удалось бы раскрыться так, как в МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход форварда Уэйна Руни в «Эвертон»:

«В свое время благодаря Уэйну „Эвертон“ сумел остаться в Премьер-Лиге. Когда его продавали в „Манчестер Юнайтед“, мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на „Гудисон Парке“.

В МЮ он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в „Эвертоне“ ему бы не удалось настолько раскрыться. Причиной ухода Руни стал Жозе Моуриньо и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять.

Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и „Эвертону“».