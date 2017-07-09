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Руни вернулся в «Эвертон» 49

Канчельскис: «В „Эвертоне“ Руни не удалось бы раскрыться так, как в МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Ман Юнайтед, Эвертон, Канчельскис Андрей, Руни Уэйн
Сегодня, 17:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал переход форварда Уэйна Руни в «Эвертон»:

«В свое время благодаря Уэйну „Эвертон“ сумел остаться в Премьер-Лиге. Когда его продавали в „Манчестер Юнайтед“, мерсисайдцы, находившиеся в непростом финансовом положении, смогли получить солидную по тем меркам сумму, которая помогла удержаться клубу на плаву. Теперь Руни вернулся домой в родной клуб. Уверен, что его тепло встретят на „Гудисон Парке“.

В МЮ он стал лучшим бомбардиром клуба и сборной Англии по футболу, в „Эвертоне“ ему бы не удалось настолько раскрыться. Причиной ухода Руни стал Жозе Моуриньо и его модель игры, в которой форварду нет места. Уэйн посчитал неправильным сидеть на скамейке, его можно понять.

Руни всего 31 год, у него есть время, чтобы доказать, что он не списанный футболист. Он может еще принести пользу сборной Англии и „Эвертону“».

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