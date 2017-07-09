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Шалимов: «В матче со „Славией“ были как положительные отрезки, так и провалы»

Матч: СлавияСлавия1 : 1КраснодарКраснодар
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Шалимов Игорь
Сегодня, 12:00 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход контрольного поединка с пражской «Славией», который завершился вничью - 1:1:

«„Славия“ - очень силовая команда. Было видно, что у них неплохое физическое состояние. У нас четыре человека позавчера играли. Восстановиться было тяжеловато. Но в целом были неплохие отрезки. В конце имели моменты, могли забить второй мяч, но могли и пропустить.

У нас почти половина команды состояла из молодежи. Для молодых эти игры полезны. Не могу сказать, что играли хорошо в целом: были отрезки положительные, были и провалы отдельные. А мастерство игроков „Славии“ было видно. Там взрослые игроки, чемпионы страны, им играть в Лиге чемпионов. Уровень приличный. Будем разбирать игру. Важно, что без травм. Некоторые игроки провели на поле 90 минут, ведь нам нужно, чтобы ребята набирали физически. Для этого нужно выполнять определенный объем работы, что мы и сделали».

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