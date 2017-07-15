Росицки вышел на поле впервые за 10 месяцев

Полузащитник чешской «Спарты» Томаш Росицки вернулся в строй спустя 10 месяцев. 36-летний чех вышел на поле в товарищеском матче с «Блэкберном» (1:0). Это была его первая игра с 10 сентября, когда он выходил на поле во встрече чемпионата Чехии с «Младой Болеслав».

Напомним, что Росицки вернулся в «Спарту» прошлым летом, а в марте перенес операцию.