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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Астон Вилла». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.03. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Астон Вилла»: Хос Кортни — Травма мышц живота.

«Бернли»: Вествуд Эшли — Перелом ноги, Гудмундссон Йохан — Простуда, Выдра Матей — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «львы» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Бернли» и «Астон Вилла» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +3 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Астон Вилла»: 1.36 — 1.39, дома 1.56 — 1.56.

«Бернли»: 0.89 — 1.39, в гостях 0.83 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 3:2, 0:0, 1:2, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 3:2, 0:0, 1:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.03.