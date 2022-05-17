Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Астон Вилла». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.03. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.
Пропускают матч
«Астон Вилла»: Хос Кортни — Травма мышц живота.
«Бернли»: Вествуд Эшли — Перелом ноги, Гудмундссон Йохан — Простуда, Выдра Матей — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «львы» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бордовые» отстают на 10 очков.
За последние пять матчей «Бернли» и «Астон Вилла» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +3 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Астон Вилла»: 1.36 — 1.39, дома 1.56 — 1.56.
«Бернли»: 0.89 — 1.39, в гостях 0.83 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 3:2, 0:0, 1:2, 2:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 3:2, 0:0, 1:2, 2:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 2.03.