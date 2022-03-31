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вчера, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брайтон энд Хоув Альбион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 8.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Уэбстер Адам — Травма паха, Лаллана Адам — Травма бедра.

«Норвич Сити»: Омобамиделе Эндрю — Травма спины, Ида Адам — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «чайки» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Канарейки» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 0. Разница мячей у обеих команд -10.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брайтон энд Хоув Альбион»: 0.90 — 1.24, дома 0.67 — 1.33.

«Норвич Сити»: 0.62 — 2.17, в гостях 0.57 — 2.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 0:1, 2:0, 2:0, 5:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.77.