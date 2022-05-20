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20 мая 2022, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Брентфорд». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Брентфорд»: Йоргенсен Занка Матиас — Мышечная травма.

«Лидс»: Даллас Стюарт — Перелом ноги, Форшоу Адам — Травма колена, Робертс Тайлер — Мышечная травма, Саммервиль Крисенсио — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «пчелы» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Павлины» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Брентфорд» и «Лидс» набрали соответственно 10 и 2 очка. Разница мячей +2 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Брентфорд»: 1.27 — 1.46, дома 1.17 — 1.06.

«Лидс»: 1.08 — 2.11, в гостях 1.17 — 2.22.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 1:1, 1:0, 2:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.30.