1653075185

20 мая 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Манчестер Сити». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.15. Вероятность ничьи оценивается в 7.70, а поражение доступно по котировке 19.00.

Пропускают матч

«Манчестер Сити»: Диаш Рубен — Мышечная травма, Менди Бенжамен — Дисквалифицирован, Стоунз Джон — Травма бедра, Уокер Кайл — Травма лодыжки.

«Астон Вилла»: Конса Эзри — Травма колена, Хос Кортни — Травма мышц живота.

Форма команд

На данный момент «горожане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Львы» отстают на 45 очков.

За последние пять матчей «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +17 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Манчестер Сити»: 2.59 — 0.65, дома 3.06 — 0.72.

«Астон Вилла»: 1.35 — 1.38, в гостях 1.17 — 1.22.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:6).

«Манчестер Сити» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 3:0, 4:0, 3:2, 4:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:6).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:6).

«Манчестер Сити» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:6).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.34.