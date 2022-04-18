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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бордо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Бордо»: Марсело — Травма, Пембеле Тимоти — Травма колена, Сиссоко Иссуф — Травма, Элис Альберто — Травма колена.

«Сент-Этьен»: Макон Иван — Травма колена, Сако Фалайе — Травма, Муэффек Аймен — Травма, Амума Ромен — Травма запястья.

Форма команд

На данный момент «зеленые» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Жирондинцы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Сент-Этьен» и «Бордо» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -8 и -5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бордо»: 1.31 — 2.41, дома 1.44 — 1.88.

«Сент-Этьен»: 1.09 — 1.94, в гостях 0.87 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 4:1, 1:2, 1:1, 0:1).

«Сент-Этьен» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 4:1, 1:2, 1:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.73.