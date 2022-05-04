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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Монако». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Лилль»: Санчеш Ренату — Красная карточка, Шека — Травма, Йилмаз Бурак — Красная карточка.

«Монако»: Мартинш Желсон — Травма, Фабрегас Сеск — Мышечная травма, Диатта Крепин — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «монегаски» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Доги» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Монако» и «Лилль» набрали соответственно 15 и 4 очка. Разница мячей -4 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лилль»: 1.20 — 1.23, дома 1.24 — 1.06.

«Монако»: 1.63 — 1.00, в гостях 1.35 — 1.24.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 0:0, 2:1, 5:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.80.