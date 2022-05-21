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21 мая 2022, 02:33

Линия букмекеров

Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Нант»: Траоре Шарль — Травма колена, Чиривелла — Травма.

«Сент-Этьен»: Колоджейчак Тимоти — Травма, Будебуз Рияд — Решение тренера, Йван Нею Нупа — Травма, Тиуб Сада — Травма.

Форма команд

На данный момент «канарейки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 23 очка.

За последние пять матчей «Нант» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 1 очко. Разница мячей +1 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Нант»: 1.46 — 1.27, дома 1.78 — 1.06.

«Сент-Этьен»: 1.11 — 2.05, в гостях 0.94 — 2.11.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Нант» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:1, 2:2, 0:2, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 1.93.