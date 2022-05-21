Линия букмекеров
Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.
Пропускают матч
«Нант»: Траоре Шарль — Травма колена, Чиривелла — Травма.
«Сент-Этьен»: Колоджейчак Тимоти — Травма, Будебуз Рияд — Решение тренера, Йван Нею Нупа — Травма, Тиуб Сада — Травма.
Форма команд
На данный момент «канарейки» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 23 очка.
За последние пять матчей «Нант» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 1 очко. Разница мячей +1 и -8 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Нант»: 1.46 — 1.27, дома 1.78 — 1.06.
«Сент-Этьен»: 1.11 — 2.05, в гостях 0.94 — 2.11.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Нант» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:1, 2:2, 0:2, 2:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 1.93.