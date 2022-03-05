Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.60, а поражение доступно по котировке 6.50.
Пропускают матч
«Бавария»: Нойер Мануэль — Травма колена, Дэвис Альфонсо — Проблемы с сердцем, Эрнандес Люка — Перебор желтых карточек, Горецка Леон — Травма колена, Толиссо Корентен — Травма бедра.
«Байер»: Лунёв Андрей — Травма лодыжки, Беллараби Карим — Мышечная травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бавария»: Ульрайх Свен — Зюле Никлас, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал, Мюллер Томас, Сане Лерой — Левандовски Роберт.
«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фримпонг Джереми — Адли Амине, Арангис Чарлес, Вирц Флориан, Демирбай Керем, Диаби Мусса — Аларио Лукас.
Форма команд
На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 14 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 12. Разница мячей у обеих команд +6.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бавария»: 3.13 — 1.08, дома 3.08 — 0.92.
«Байер»: 2.63 — 1.63, в гостях 2.50 — 1.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 3:2.
Пять очных встреч
«Бавария» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:5, 2:0, 1:2, 2:4, 2:4).
«Бавария» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:2, 3:1, 3:1, 2:1).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:5, 2:0, 1:2, 2:4, 2:4).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:5, 2:0, 1:2, 2:4, 2:4).
«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:5, 2:0, 1:2, 2:4, 2:4).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют в каждом из таймов» с крутым коэффициентом 7.5.