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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.60, а поражение доступно по котировке 10.50.

Пропускают матч

«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Мюллер Томас — Простуда.

«Штутгарт»: Штенцель Паскаль — Травма, Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Нойер Мануэль — Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал, Мюллер Томас — Левандовски Роберт.



«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Мавропанос Константинос — Каразор Атакан, Соса Борна, Томас Тиаго, Форстер Филипп, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 46 очков.

За последние пять матчей «Бавария» и «Штутгарт» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей +7 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 2.91 — 1.03, дома 2.88 — 0.81.

«Штутгарт»: 1.16 — 1.75, в гостях 0.69 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 30 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:5, 4:0, 1:3, 4:1, 0:3).

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:0, 4:1, 1:4, 4:0, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:5, 4:0, 1:3, 4:1, 0:3).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:5, 4:0, 1:3, 4:1, 0:3).