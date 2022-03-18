Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 7.40, а поражение доступно по котировке 15.00.
Пропускают матч
«Бавария»: Зюле Никлас — Мышечная травма, Толиссо Корентен — Травма бедра.
«Унион»: Люте Андреас — Простуда, Дель Лауренц — Травма, Озтюнали Левин — Простуда, Харагути Гэнки — Простуда, Эндо Кеита — Травма, Беренс Кевин — Простуда.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бавария»: Нойер Мануэль — Куасси Нианзу, Упамекано Дайотчанкуль, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал, Мюллер Томас, Сане Лерой — Левандовски Роберт.
«Унион»: Люте Андреас — Баумгартль Тимо, Еккель Пауль, Кнохе Робин — Мохвальд Кевин, Очипка Бастиан, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.
Форма команд
На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Железные» отстают на 22 очка.
За последние пять матчей «Бавария» и «Унион» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +2 и -3 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бавария»: 2.96 — 1.08, дома 2.92 — 0.92.
«Унион»: 1.27 — 1.31, в гостях 1.15 — 1.54.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:5, 1:1, 1:1, 0:2, 2:1).
«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:5, 1:1, 1:1, 0:2, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.74.
ерлинцы послед солидного января сдали и играют очень нестабильно. Команда Урса Фишера неплохо двигается в кубке, где уже в полуфинале, но в чемпионате всего 1 победа за 6 последних матчей. В крайнем туре берлинцы дома не смогли обыграть аутсайдера первенства Штутгарт (1-1) и теперь находятся на 8ом месте, а еврокубки улетают все дальше и дальше от гостей на будущий сезон. Видимо, есть смысл сделать ставку на кубок.
В первом круге дома Унион отлетел от соперника 2-5. Сейчас все расклады также в пользу Баварии. Она отдохнула и готова упрочить лидерство в Бундеслиге, тогда как у Униона дела в чемпионате в последнее время не клеятся, столичные много пропускают и атака мюнхенцев с Левандовски и ко при поддержке трибун снова готова разгуляться. Уверен, что шансы повторить берлинскую феерию у чемпиона большие, так что играем ИТБ фаворита ИТБ 1 (2,5)
ерлинцы послед солидного января сдали и играют очень нестабильно. Команда Урса Фишера неплохо двигается в кубке, где уже в полуфинале, но в чемпионате всего 1 победа за 6 последних матчей. В крайнем туре берлинцы дома не смогли обыграть аутсайдера первенства Штутгарт (1-1) и теперь находятся на 8ом месте, а еврокубки улетают все дальше и дальше от гостей на будущий сезон. Видимо, есть смысл сделать ставку на кубок.
В первом круге дома Унион отлетел от соперника 2-5. Сейчас все расклады также в пользу Баварии. Она отдохнула и готова упрочить лидерство в Бундеслиге, тогда как у Униона дела в чемпионате в последнее время не клеятся, столичные много пропускают и атака мюнхенцев с Левандовски и ко при поддержке трибун снова готова разгуляться. Уверен, что шансы повторить берлинскую феерию у чемпиона большие, так что играем ИТБ фаворита ИТБ 1 (2,5)