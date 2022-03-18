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вчера, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 7.40, а поражение доступно по котировке 15.00.

Пропускают матч

«Бавария»: Зюле Никлас — Мышечная травма, Толиссо Корентен — Травма бедра.

«Унион»: Люте Андреас — Простуда, Дель Лауренц — Травма, Озтюнали Левин — Простуда, Харагути Гэнки — Простуда, Эндо Кеита — Травма, Беренс Кевин — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Бавария»: Нойер Мануэль — Куасси Нианзу, Упамекано Дайотчанкуль, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал, Мюллер Томас, Сане Лерой — Левандовски Роберт.



«Унион»: Люте Андреас — Баумгартль Тимо, Еккель Пауль, Кнохе Робин — Мохвальд Кевин, Очипка Бастиан, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Железные» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Бавария» и «Унион» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +2 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бавария»: 2.96 — 1.08, дома 2.92 — 0.92.

«Унион»: 1.27 — 1.31, в гостях 1.15 — 1.54.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:5, 1:1, 1:1, 0:2, 2:1).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:5, 1:1, 1:1, 0:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.74.