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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 7.30.

Пропускают матч

«Байер»: Фосу-Менса Тимоти — Травма, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Беллараби Карим — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма.

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Линдстрем Йеспер — Травма бедра, Борре Сантос — Перебор желтых карточек.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Байер» и «Айнтрахт» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей +5 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 2.32 — 1.42, дома 2.33 — 1.47.

«Айнтрахт»: 1.35 — 1.42, в гостях 1.53 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 28 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Байер» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 4:1, 4:0, 6:1, 4:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (5:2, 3:1, 4:1, 2:1, 4:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (5:2, 3:1, 4:1, 2:1, 4:0).

«Байер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:2, 3:1, 4:1, 2:1, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.