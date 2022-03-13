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сегодня, 02:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 5.10.

Пропускают матч

«Байер»: Лунёв Андрей — Травма лодыжки, Беллараби Карим — Мышечная травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.

«Кёльн»: Хюберс Тимо — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фримпонг Джереми — Адли Амине, Арангис Чарлес, Вирц Флориан, Демирбай Керем, Диаби Мусса — Аларио Лукас.



«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Кайнц Флориан, Любичич Деян, Озкан Салих, Шкири Эльес — Модест Антони.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Козлы» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Байер» и «Кёльн» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +7 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 2.56 — 1.60, дома 2.75 — 1.58.

«Кёльн»: 1.44 — 1.56, в гостях 1.33 — 1.92.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 3:0, 0:4, 3:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.60.