Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 5.10.
Пропускают матч
«Байер»: Лунёв Андрей — Травма лодыжки, Беллараби Карим — Мышечная травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.
«Кёльн»: Хюберс Тимо — Травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фримпонг Джереми — Адли Амине, Арангис Чарлес, Вирц Флориан, Демирбай Керем, Диаби Мусса — Аларио Лукас.
«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Кайнц Флориан, Любичич Деян, Озкан Салих, Шкири Эльес — Модест Антони.
Форма команд
На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Козлы» отстают на 9 очков.
За последние пять матчей «Байер» и «Кёльн» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +7 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Байер»: 2.56 — 1.60, дома 2.75 — 1.58.
«Кёльн»: 1.44 — 1.56, в гостях 1.33 — 1.92.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 3:0, 0:4, 3:1, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.60.