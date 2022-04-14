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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.98. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Боруссия»: Дукуре Мамаду — Травма, Нетц Лука — Травма, Фридрих Марвин — Травма, Янчке Тони — Простуда.

«Кёльн»: Шмитц Бенно — Травма, Шиндлер Кингсли — Травма, Андерссон Себастьян — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Гинтер Маттиас, Эльведи Нико — Бенсебаини Рами, Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Хофманн Йонас — Эмболо Брель.



«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Кайнц Флориан, Озкан Салих, Тильманн Ян, Ут Марк, Шкири Эльес — Модест Антони.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Кёльн» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +5 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.41 — 1.79, дома 1.71 — 1.57.

«Кёльн»: 1.41 — 1.48, в гостях 1.21 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:1, 1:2, 1:3, 2:1, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:1, 1:2, 1:3, 2:1, 0:1).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 1:2, 1:3, 2:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.62.