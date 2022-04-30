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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Боруссия»: Бенес Ласло — Травма, Тюрам Маркус — Травма бедра.

«РБ Лейпциг»: Айдара Амаду — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Боруссия» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей +2 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.45 — 1.87, дома 1.67 — 1.67.

«РБ Лейпциг»: 2.13 — 1.06, в гостях 1.80 — 1.07.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 28 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:0, 1:3, 1:2, 0:1, 1:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:1, 3:2, 1:0, 2:2, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:1, 3:2, 1:0, 2:2, 1:3).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 3:2, 1:0, 2:2, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.70.