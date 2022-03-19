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«Герта» — «Хоффенхайм» прогноз

сегодня, 02:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Хоффенхайм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 4.40.

Пропускают матч

«Герта»: Шволов Александер — Простуда, Ярстейн Руне — Травма колена, Боатенг Кевин-Принс — Травма, Ва Сака Келиан — Травма.
«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Нордтвейт Хавард — Мышечная травма, Ричардс Крис — Травма, Руди Себастьян — Травма, Самассеку Диадье — Перебор желтых карточек, Асллани Фисник — Травма колена, Сков Роберт — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Шволов Александер — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Дарида Владимир, Рихтер Марко, Сердар Суат, Тусар Люка — Бельфодиль Исхак.

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Гриллич Флориан, Пош Штефан, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Кадержабек Павел, Крамарич Андрей, Раум Давид — Бебу Ихлас, Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Старая дама» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Хоффенхайм» и «Герта» набрали соответственно 13 и 0 очков. Разница мячей -14 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.00 — 2.31, дома 1.31 — 2.08.
«Хоффенхайм»: 1.88 — 1.42, в гостях 1.62 — 1.77.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 2:1, 0:3, 0:3, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1» с коэффициентом 1.53.

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