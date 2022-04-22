Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.05.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.
Пропускают матч
«Герта»: Шволов Александер — Травма бедра, Ярстейн Руне — Травма колена, Ли Дон-Джун — Травма, Бельфодиль Исхак — Решение тренера, Ва Сака Келиан — Травма, Йоветич Стеван — Травма, Рихтер Марко — Перебор желтых карточек.
«Штутгарт»: Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Боатенг Кевин-Принс, Миттельштедт Максимилиан, Сердар Суат, Тусар Люка — Зелке Дави.
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна, Штенцель Паскаль — Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар, Томас Тиаго.
Форма команд
На данный момент «старая дама» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -2.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Герта»: 1.07 — 2.20, дома 1.40 — 2.07.
«Штутгарт»: 1.20 — 1.77, в гостях 0.73 — 1.53.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
«Герта» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:2, 3:1, 2:0, 2:1, 3:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:1, 0:2, 3:1, 2:1).
«Штутгарт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:1, 0:2, 3:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 3.05.