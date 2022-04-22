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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Герта»: Шволов Александер — Травма бедра, Ярстейн Руне — Травма колена, Ли Дон-Джун — Травма, Бельфодиль Исхак — Решение тренера, Ва Сака Келиан — Травма, Йоветич Стеван — Травма, Рихтер Марко — Перебор желтых карточек.

«Штутгарт»: Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Герта»: Лотка Марсель — Бойата Дедрик, Кемпф Марк-Оливер, Пекарик Петер, Платтенхардт Марвин — Аскасибар Сантьяго, Боатенг Кевин-Принс, Миттельштедт Максимилиан, Сердар Суат, Тусар Люка — Зелке Дави.



«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна, Штенцель Паскаль — Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар, Томас Тиаго.

Форма команд

На данный момент «старая дама» на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Герта»: 1.07 — 2.20, дома 1.40 — 2.07.

«Штутгарт»: 1.20 — 1.77, в гостях 0.73 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Герта» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:2, 3:1, 2:0, 2:1, 3:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 1:1, 0:2, 3:1, 2:1).

«Штутгарт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:1, 0:2, 3:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 3.05.