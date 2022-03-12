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сегодня, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 4.80.

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Нордтвейт Хавард — Мышечная травма, Ричардс Крис — Травма, Хюбнер Бенжамин — Простуда, Руди Себастьян — Травма, Асллани Фисник — Травма колена, Сков Роберт — Травма бедра.

«Бавария»: Дэвис Альфонсо — Проблемы с сердцем, Горецка Леон — Травма колена, Толиссо Корентен — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Гриллич Флориан, Пош Штефан, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Кадержабек Павел, Раум Давид, Самассеку Диадье — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.



«Бавария»: Нойер Мануэль — Зюле Никлас, Павар Бенжамен, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал, Мюллер Томас, Сане Лерой — Левандовски Роберт.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 12. Разница мячей у обеих команд +3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хоффенхайм»: 1.92 — 1.44, дома 2.25 — 1.08.

«Бавария»: 3.04 — 1.08, в гостях 3.17 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 08 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (4:0, 4:1, 4:1, 0:6, 4:3).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 4:1, 4:1, 0:6, 4:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 4.80.