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«Хоффенхайм» — «Фрайбург» прогноз

вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Хоффенхайм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.55, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Нордтвейт Хавард — Травма бедра, Ричардс Крис — Травма бедра, Хюбнер Бенжамин — Травма, Йон Марко — Травма плеча.
«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма пальца ноги, Шаде Кевин — Травма мышц живота.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Акпогума Кевин, Гриллич Флориан, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Кадержабек Павел, Крамарич Андрей, Раум Давид, Самассеку Диадье — Бебу Ихлас, Руттер Джорджиньо.

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Хелер Лукас, Хефлер Николас, Шаллаи Роланд, Эггештайн Максимилиан — Петерсен Нильс.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Фрайбург» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей -7 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Хоффенхайм»: 1.68 — 1.52, дома 1.93 — 1.07.
«Фрайбург»: 1.68 — 1.19, в гостях 1.40 — 1.07.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:4, 1:2, 1:1, 1:3, 1:0).

«Фрайбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:4, 1:2, 1:1, 1:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.53.

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