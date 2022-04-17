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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Хоффенхайм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.28. Вероятность ничьи оценивается в 5.90, а поражение доступно по котировке 10.50.

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Йон Марко — Травма плеча, Асллани Фисник — Травма колена.

«Гройтер Фюрт»: Мариус Функ — Травма колена, Мэйерхофер Марко — Травма лодыжки, Дудзяк Жереми — Травма, Сегин Пауль — Травма, Кер Робин — Травма паха.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кадержабек Павел, Пош Штефан, Раум Давид, Ричардс Крис, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Самассеку Диадье — Бебу Ихлас, Даббур Мунас, Крамарич Андрей.



«Гройтер Фюрт»: Линде Андреас — Аста Симон, Бауэр Максимилиан, Виргевер Ник, Иттер Джанлука — Гризбек Себастьян, Грин Джулиан, Кристиансен Макс, Левелинг Джейми, Тиллманн Тимоти — Хргота Бранимир.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Трилистники» отстают на 28 очков.

За последние пять матчей «Хоффенхайм» и «Гройтер Фюрт» набрали соответственно 4 и 2 очка. Разница мячей -6 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хоффенхайм»: 1.72 — 1.55, дома 2.07 — 1.14.

«Гройтер Фюрт»: 0.83 — 2.48, в гостях 0.79 — 3.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 10.50.