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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кёльн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Кёльн»: Хорн Тимо — Травма, Шмитц Бенно — Травма, Шиндлер Кингсли — Травма, Модест Антони — Простуда.

«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Бургзорг Делано — Травма.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Майнц» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -1 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 1.36 — 1.46, дома 1.50 — 1.21.

«Майнц»: 1.46 — 1.18, в гостях 0.93 — 1.79.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:3, 0:1, 2:2, 3:1).

«Кёльн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:3, 0:1, 2:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.73.