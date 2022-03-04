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вчера, 13:58

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Штенцель Паскаль — Мышечная травма, Нартей Николас — Травма колена, Фюрих Крис — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.

«Боруссия»: Штиндль Ларс — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Амада Науйру, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар, Томас Тиаго.



«Боруссия»: Зоммер Янн — Бенсебаини Рами, Гинтер Маттиас, Эльведи Нико — Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нетц Лука, Нойхаус Флориан, Хофманн Йонас — Плеа Алассан, Тюрам Маркус.

Форма команд

На данный момент «жеребцы» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 1. Разница мячей у обеих команд -6.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Штутгарт»: 1.17 — 1.88, дома 1.58 — 2.00.

«Боруссия»: 1.33 — 2.00, в гостях 0.92 — 2.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1 (коэффициенты 12.00 и 10.25 соответственно).

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 1:2, 2:2, 1:0).

«Штутгарт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 1:2, 2:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.60.