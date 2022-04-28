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«Штутгарт» — «Вольфсбург» прогноз

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.02. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Штенцель Паскаль — Травма, Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.
«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма бедра, Виллиам — Травма колена, Отавио Пауло — Травма колена, Вальдшмидт Лука — Травма лодыжки.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Форстер Филипп, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар.

«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Баку Ридле, Борно Себастьян, Лакруа Максенс, Русийон Жером — Арнольд Максимилиан, Герхардт Янник, Шлагер Ксавер — Винд Йонас, Крузе Макс, Нмеча Лукас.

Форма команд

На данный момент «волки» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Вольфсбург» и «Штутгарт» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.16 — 1.77, дома 1.67 — 2.00.
«Вольфсбург»: 1.26 — 1.65, в гостях 1.07 — 2.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 1:3, 1:0, 3:0, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.66.

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