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сегодня, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Унион»: Дель Лауренц — Травма, Озтюнали Левин — Простуда, Харагути Гэнки — Простуда, Шафер Андрас — Травма, Эндо Кеита — Травма.

«Штутгарт»: Штенцель Паскаль — Мышечная травма, Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Унион»: Реннов Фредерик — Баумгартль Тимо, Кнохе Робин, Хайнц Доминик — Гиссельманн Нико, Мохвальд Кевин, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Бекер Шеральдо.



«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар, Томас Тиаго.

Форма команд

На данный момент «железные» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Штутгарт» и «Унион» набрали соответственно 4 и 3 очка. Разница мячей -5 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Унион»: 1.28 — 1.32, дома 1.42 — 1.08.

«Штутгарт»: 1.24 — 1.88, в гостях 0.75 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 2:1, 2:2, 3:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.82.