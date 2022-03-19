Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.95.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.
Пропускают матч
«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Отавио Пауло — Травма колена.
«Байер»: Лунёв Андрей — Травма лодыжки, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Баумгартлингер Юлиан — Травма, Вирц Флориан — Травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Вольфсбург»: Перван Павао — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Баку Ридле, Винд Йонас, Крузе Макс, Русийон Жером, Шлагер Ксавер — Нмеча Лукас.
«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фосу-Менса Тимоти — Адли Амине, Андрих Роберт, Беллараби Карим, Демирбай Керем, Диаби Мусса — Аларио Лукас.
Форма команд
На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 14 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +1.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Вольфсбург»: 1.12 — 1.54, дома 1.08 — 1.31.
«Байер»: 2.46 — 1.58, в гостях 2.38 — 1.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 марта), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
«Байер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:0, 0:2, 0:3, 1:2, 1:2).
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:1, 0:0, 1:4, 0:2).
Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 0:1, 0:0, 1:4, 0:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.30.