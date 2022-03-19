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вчера, 07:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Отавио Пауло — Травма колена.

«Байер»: Лунёв Андрей — Травма лодыжки, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Баумгартлингер Юлиан — Травма, Вирц Флориан — Травма, Шик Патрик — Травма икроножной мышцы.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Вольфсбург»: Перван Павао — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Баку Ридле, Винд Йонас, Крузе Макс, Русийон Жером, Шлагер Ксавер — Нмеча Лукас.



«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд, Фосу-Менса Тимоти — Адли Амине, Андрих Роберт, Беллараби Карим, Демирбай Керем, Диаби Мусса — Аларио Лукас.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вольфсбург»: 1.12 — 1.54, дома 1.08 — 1.31.

«Байер»: 2.46 — 1.58, в гостях 2.38 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 марта), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Байер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:0, 0:2, 0:3, 1:2, 1:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:1, 0:0, 1:4, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 0:1, 0:0, 1:4, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.30.