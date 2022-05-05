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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Бетис»: Бартра Марк — Травма, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Камараса Виктор — Травма, Карвалью Вильям — Травма.

«Барселона»: Дест Сержиньо — Мышечная травма, Мингеса Оскар — Простуда, Пике Жерар — Травма паха, Роберто Серхи — Плохая форма, Гонсалес Николас — Травма колена, Педри — Травма бедра, Брейтуэйт Мартин — Простуда.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетикос» отстают на 8 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Бетис» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +3 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Бетис»: 1.65 — 1.12, дома 1.82 — 1.18.

«Барселона»: 1.85 — 1.00, в гостях 1.71 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 01 мая), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 2:3, 1:4, 0:5, 1:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 2:3, 5:2, 2:3, 5:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:1, 2:3, 5:2, 2:3, 5:2).

«Бетис» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 2:3, 5:2, 2:3, 5:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.17.