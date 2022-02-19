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«Бетис» — «Мальорка» прогноз

вчера, 15:49

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.10, а поражение доступно по котировке 6.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Бетис»: Браво Клаудио — Травма, Миранда Хуан — Травма, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Камараса Виктор — Травма.
«Мальорка»: Грейф Доминик — Простуда, Баба Иддрису — Травма.

Форма команд

На данный момент «бетикос» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Киноварные» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Бетис» и «Мальорка» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +7 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бетис»: 1.88 — 1.21, дома 1.92 — 1.17.
«Мальорка»: 0.96 — 1.57, в гостях 0.82 — 2.27.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2 (коэффициенты 7.70 и 16.00 соответственно).

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 февраля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:3, 1:2, 1:2, 1:0).

«Бетис» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:3, 1:2, 1:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.36.

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Все комментарии

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j7cn2bnpsn52
вчера в 22:19
Футбольный клуб «Бетис» одержит победу.
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xvx38ajpremx
вчера в 16:27
Футбольный клуб «Бетис» выиграет матч.
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