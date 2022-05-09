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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.63. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.72, а за «верх» — 2.13.

Пропускают матч

«Эльче»: Бойе Лукас — Травма, Понсе Эсекель — Красная карточка.

«Атлетико»: Лемар Тома — Мышечная травма, Фелиш Жоау — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «матрасники» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 25 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд 0.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эльче»: 1.06 — 1.37, дома 1.24 — 1.06.

«Атлетико»: 1.71 — 1.17, в гостях 1.65 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Атлетико» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 0:1, 3:1, 3:0, 1:1).

«Атлетико» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:1, 3:1, 3:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.63.