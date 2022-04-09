1649457190

сегодня, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.25. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Кадис»: Ароян Вараздат — Травма, Карселен Исаак — Травма, Аларкон Томас — Травма, Хосе Мари — Красная карточка, Андоне Флорин — Травма пальца руки.

«Бетис»: Силва Руй — Травма бедра, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Камараса Виктор — Травма, Карвалью Вильям — Перебор желтых карточек.

Форма команд

На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая субмарина» отстают на 25 очков.

За последние пять матчей «Кадис» и «Бетис» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +2 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кадис»: 0.83 — 1.37, дома 0.80 — 1.20.

«Бетис»: 1.80 — 1.20, в гостях 1.64 — 1.21.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Бетис» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:1, 1:0, 3:5, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал меньше (2.25)» с коэффициентом 1.9.