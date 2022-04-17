Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Мальорка». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.55.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.
Пропускают матч
«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена.
«Алавес»: Лопес Хавьер — Мышечная травма, Понс Пере — Травма.
Форма команд
На данный момент «киноварные» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд -7.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Мальорка»: 0.84 — 1.66, дома 0.88 — 1.06.
«Алавес»: 0.78 — 1.66, в гостях 0.75 — 2.19.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0).
Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.60.