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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Мальорка». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена.

«Алавес»: Лопес Хавьер — Мышечная травма, Понс Пере — Травма.

Форма команд

На данный момент «киноварные» на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Огурцы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд -7.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Мальорка»: 0.84 — 1.66, дома 0.88 — 1.06.

«Алавес»: 0.78 — 1.66, в гостях 0.75 — 2.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.60.