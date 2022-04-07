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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 9.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.82, а за «верх» — 1.98.

Пропускают матч

«Реал»: Иско — Травма спины, Азар Эден — Травма колена, Йович Лука — Травма лодыжки.

«Хетафе»: Хайме Мата — Травма плеча.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 37 очков.

За последние пять матчей «Реал» и «Хетафе» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +4 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реал»: 2.03 — 0.87, дома 2.13 — 0.87.

«Хетафе»: 0.93 — 1.10, в гостях 0.53 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Пять очных встреч

«Реал» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:0, 2:0, 3:1, 4:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:3).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.82.