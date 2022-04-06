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«Севилья» — «Гранада» прогноз

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Севилья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 9.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Севилья»: Акунья Маркос — Травма, Дилейни Томас — Мышечная травма, Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки.
«Гранада»: Ариас Сантьяго — Травма бедра, Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Гоналон Максим — Травма бедра, Монторо Анхель — Мышечная травма, Рочина Рубен — Травма, Раба Дани — Травма.

Форма команд

На данный момент «нервионцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 28 очков.

За последние пять матчей «Севилья» и «Гранада» набрали соответственно 6 и 5 очков. Разница мячей 0 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Севилья»: 1.33 — 0.67, дома 2.00 — 0.79.
«Гранада»: 1.10 — 1.60, в гостях 0.93 — 1.60.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Севилья» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:0, 2:0, 1:4, 4:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.77.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
вчера в 23:55
В первом круге на поле Гранады подопечные Лопетеги неожиданно уступили 0-1, но сейчас совсем иные расклады. Севилья борется за медали и по сезону выглядит куда стабильнее и организованнее чем Гранада, которая после участия в еврокубках как то расслабилась и поплыла. На своем поле Севилья с соперником давно не имеет проблем и постоянно в низовом варианте обыгрывает аутсайдера нынешнего первенства (3из 3х), так что ждем повторения результата и победы на классе от хозяев.
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